«زونزكورب» تستكمل 1.38 مليون متر مربع من المرافق بمدينة «رحايل» للسيارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت موانئ أبوظبي، أمس، عن استكمال العمل في تطوير 1.38 مليون متر مربع من المساحات التجارية ومرافق التجزئة في مدينة «رحايل» للسيارات.

وتقوم «زونزكورب» التابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، وتُعدّ أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية في الدولة، بتطوير «رحايل» بهدف خلق الفرص التجارية المتكاملة لقطاع السيارات في الدولة وإضفاء مزيد من القيمة على هذا القطاع الحيوي.

وتعد «رحايل» المدينة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمصممة خصيصاً لاستضافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالسيارات، وتشتمل على مجموعة واسعة من الأراضي المخصصة لإقامة صالات العرض والورش ومراكز الخدمة ودور المزادات، فضلاً عن مكاتب الجهات التنظيمية والحكومية ذات العلاقة، ومراكز فحص المركبات ومضمار لتجارب القيادة ومركز للتدريب على قيادة المركبات.

وبفضل المنظومة التجارية المتكاملة والمتطورة للمدينة، ستتمكن الشركات، التي ستتخذ من مدينة «رحايل» مقراً لها، الاستفادة من اتفاقيات عقود المساطحة للإيجار القصير والمتوسط والطويل الأجل، التي تتيح التنبؤ الدقيق بالتكلفة وعائدات الاستثمار، وذلك بفضل أسعار المرافق التنافسية التي تتيحها «زونزكورب». وتقدّم مدينة السيارات ذات الموقع الاستراتيجي خدمات متكاملة لتسريع الموافقات وانتقال المتعاملين إليها.

وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي: نسعى دائما إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي صناعي وتجاري رائد من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الرئيسيين في سبيل خلق فرص جديدة قائمة على الجمع بين مختلف الجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع السيارات، وتمكينهم من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به أبوظبي.

التزام

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - «زونزكورب»، إن «رحايل» للسيارات واحدة من المشروعات العديدة البارزة التي تعكس التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال عبر إتاحة منطقة متكاملة متخصصة لقطاع السيارات، سيكون من شأنها خفض التكلفة على الشركات وتبسيط أعمال سلسلة التوريد في هذا القطاع. واعتبر أن القرب من الأسواق الاستهلاكية «أمر بالغ الأهمية للمستثمرين في قطاع السيارات».

مساحات تجارية

تتألف مدينة «رحايل» للسيارات، التي من المقرر أن تكتمل بحلول يونيو 2022، من أراضٍ عديدة متاحة للمساحات التجارية وصالات العرض، ومن المنتظر إثراؤها بمرافق عصرية للترفيه والتجزئة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية الموقع.

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