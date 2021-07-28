غرفة أبوظبي: التشكيل الجديد يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن التشكيل الجديد لمجلس الغرفة يدشن مرحلة جديدة في مسيرة التنمية.

وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التشكيل الجديد يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في مسيرة أبوظبي التنموية، والعمل باستراتيجية متكاملة، تتماشى مع انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشدداً على القيام بمضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الأداء، بما يسهم في تهيئة بيئة إجرائية وتشريعية مرنة تدعم بيئة الأعمال في أبوظبي.

وجهة أمثل للاستثمار

وأشار إلى مواصلة غرفة أبوظبي القيام بمهامها الرئيسية الساعية إلى تعزيز وترسيخ موقع أبوظبي كبيئة جاذبة وحاضنة للمال والأعمال في المنطقة، والعمل على تمثيل ودعم وحماية مصالح الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والارتقاء بمجتمع الأعمال وتعزيز سمعة أبوظبي بوصفها الوجهة الأمثل للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إننا نلتزم بحشد كل خبراتنا وإمكاناتنا والبناء على إرثنا في قطاع الأعمال لتعزيز موقع أبوظبي على خارطة المراكز التجارية الأكثر طلباً من المستثمرين والأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ سمعتها كداعم رئيسي لكافة الأفكار المبتكرة والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الرائدة.

تمثيل لغالبية القطاعات

يمثل أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي الجدد أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمكين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور القطاع الخاص ليكون له الأثر الفعّال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من خلال تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية.

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