دراسة لـ«مركز دراسات مستقبل الاقتصاد العالمي» حول المنافسة بين الصين والولايات المتحدة

المصدر: دبي ـ البيان

أعد «مركز دراسات مستقبل الاقتصاد العالمي» ورقة بحثية بعنوان «مبادرة الصين العالمية 2049: تحديات وفرص أمام الولايات المتحدة»، وضعتها يانا ليكسيوتينا الأستاذة الزميلة غير المقيمة في المركز كجزء من برنامج مستقبل القوى الاقتصادية التابع للمركز.

وأكد محمود شريف محمود، العضو المنتدب لـ«مركز دراسة المستقبل الاقتصادي العالمي»، ضرورة دراسة الأبعاد المتعددة للاتجاهات الجيواقتصادية الآخذة في التبلور على مستوى العالم، لا سيما في سياق المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

ووضع الدكتور ريني كاستانيدا تحليلاً في إصدار يوليو للمركز لبرنامج مستقبل «الحوكمة الاقتصادية العالمية بعنوان «تقييم مستقبل ديناميكيات القوة الاقتصادية الرئيسية في أمريكا اللاتينية».

وقال في هذا السياق: اتسم العقدان الماضيان بإضعاف للأولويات السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية من جهة، وإعادة توجيه جهودها تجاه الشرق الأوسط.

وقد أخذت الصين دفة قيادة سلسلة التوريد العالمية من الولايات المتحدة على نحو متزايد. وسمح هذا الوضع للصين باختراق سوق المنطقة محققةً تحالفات سياسية واقتصادية في مجالي البنية التحتية والتمويل بشكل أساسي.

وأضاف: سمح هذا التحول في اهتمام الولايات المتحدة للصين تدريجياً باتخاذ خطوات أكثر حسماً في منطقة أمريكا اللاتينية مزيحةً الولايات المتحدة لتصبح الشريك الرئيسي في بلدان مثل البرازيل وبوليفيا وبيرو والأرجنتين وتشيلي والأوروغواي.

وتم أيضاً بحث موضوع أزمات ديون الركود التضخمي اللائحة في الأفق حيث يتوقع البحث أن الاقتصاد العالمي سيصل في النهاية إلى أزمة مكونة من ثالوث الديون المرتفعة والتضخم والركود، مما يشكّل تمهيداً لكساد اقتصادي.

وقال نورييل روبيني إنه في الوقت الحالي، ستستمر السياسات النقدية والمالية الفضفاضة في تغذية فقاعتي الأصول والائتمان مما يُحدث انهياراً بالحركة البطيئة. متوقعاً أن الديون الخاصة في الاقتصادات المتقدمة ستصبح غير مستدامة.

وطرح تقرير للكاتبين شياو جنج وأندرو شينج سؤالاً مفاده: «هل ما زالت الأسواق الحرة متفوقة على التخطيط المركزي؟»، وقال الكاتبان إنه مع تحرك الصين والولايات المتحدة تجاه مركزية أكبر للتحكم في الاقتصاد، يتضح لنا أن الثنائيات الاعتيادية مثل الدولة مقابل السوق والرأسمالية مقابل الاشتراكية مفرطة التبسيط.

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