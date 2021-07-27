نصف مليون اقتراح لموظفي «الإمارات للألمنيوم» للحد من التكاليف

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالذكرى السنوية الأربعين لإطلاق برنامج الاقتراحات الذي يتيح للموظفين مشاركة أفكارهم والمساهمة في تحسين العمليات التشغيلية والتقنية. وقدم الموظفون أكثر من نصف مليون اقتراح وفكرة ساهمت في توفير تكاليف قدرها 416 مليون درهم.

ويعد برنامج اقتراحات الموظفين في «الإمارات العالمية للألمنيوم» جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة التي تركز على الابتكار والتحسين المستمر، والتي ساهمت في نمو الشركة وازدهارها على مدار الأعوام السابقة. ويعتبر البرنامج الذي صممه غلين آشلي، رئيس الهندسة الصناعية في الشركة خلال عام 1981 بالتعاون مع فريق من المهندسين المتخصصين، واحداً من أقدم وأبرز البرامج التي تتضمن مشاركة الموظفين، والتي ما زالت تُنفذ على المستوى العالمي حتى يومنا هذا.

وخلال العام الأول من إطلاقه، قدم الموظفون 43 اقتراحاً عبر نماذج مطبوعة، ثم شهدت الأعوام اللاحقة زيادة كبيرة في عدد الاقتراحات، ونظراً لزيادة الاقتراحات أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم منصة رقمية في عام 1999 لتلقيها بشكل أفضل.

وفي المجمل، وخلال الأربعين عاماً الماضية، قدم أكثر من 9800 موظف وموظفة من الشركة ما تجاوز 546 ألف مقترح، مما ساهم في تحسين مختلف جوانب العمل كالحد من استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على السلامة في مكان العمل وتعزيز أداء الاستدامة في الشركة.

ويعتبر بناء حاجز الأمواج في مشروع تحلية المياه الذي نفذته الشركة في جبل علي واحداً من الاقتراحات التي ساهمت في توفير مئات الملايين من الدراهم. وتم اقتراح بناء الحاجز في عام 2003 ونفذ في 2006، حيث ساهم في توفير تكاليف بمبلغ قدره 6.68 ملايين درهم كل عام. ومن خلال تعزيز كفاءة توليد الطاقة، تمكنت الشركة من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ245 طناً سنوياً.

وفي المقابل، يتم منح الموظفين أصحاب الاقتراحات والأفكار اللامعة المبالغ التي تم توفيرها بفضل اقتراحاتهم، وكما تحتفي الشركة بهم في الفعاليات والأحداث التي تنظمها سنوياً.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: برنامج اقتراحات الموظفين هو جزء من إرثنا العريق في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وهو جزء من ثقافتنا لتعزيز الابتكار والتحسين المستمر، حيث نحقق من خلاله قيمة كبيرة كل عام، وتم تأسيس البرنامج بناءً على ثقتنا التامة بأن الأشخاص القريبين من سير العمل هم الأفضل لتقديم التحسينات المطلوبة وتنفيذها. هذه الثقة ساهمت في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أكبر الشركات الصناعية الابتكارية في الإمارات.

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