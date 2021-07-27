مركز اتصال «اقتصادية رأس الخيمة» يتلقى 11,965 مكالمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11,965 مكالمة بمعدل استجابة تتمثل بـ 20 ثانية، من داخل دولة الإمارات وأخرى من خارجها، وقد تم الرد بالإفادة على 16,648 استفسار من المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع، تنوعت تلك الاستفسارات حول الرخص التجارية متمثلة بخطوات المطلوبة لإصدارها، وكيفية تجديدها، أو طلبات التعديل، أو الإلغاء.

وحجز اسم للرخصة التجارية والتي بلغ 6978 استفسار، و1411 استفسار مرتبط بالتصاريح التجارية، و1661 استفسار ومتابعة للشكاوى المقدمة لقسم الحماية التجارية.

وفيما يتعلق باستفسارات حول وضع الملصقات على المحلات التجارية ومعاينة الموقع بلغ 762 استفسار، و906 استفسار حول الرخص التابعة لإدارة تطوير الأعمال وهي رخصة الغد، والتاجر الافتراضي والعربات المتنقلة، و 222 استفسارا يتعلق بالمكتب الشؤون القانونية شملت منها شكاوى التظلمات وأخرى طلب استشارات قانونية تتعلق بالعقود، وغير ذلك من استفسارات عامة تتعلق بالإدارات المختلفة ومكاتبها.

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