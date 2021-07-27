«سامسونغ» تطلق الطلب المسبق على شاشات «Odyssey G9» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق خدمة الطلب المسبق للحصول على شاشة «Odyssey G9» في الإمارات ابتداءً من 29 يوليو 2021. وتتميز الشاشة الجديدة، التي تجسد الجيل التالي في مجموعة شاشات الألعاب المنحنية Odyssey، بتصميمها الاستثنائي، الحائز جوائز الابتكار CES 2020 في فئة جهاز الكمبيوتر وملحقاته.

والذي يرتقي بتجارب الألعاب إلى المستوى التالي، ما عزز اهتمام محبي منتجات العلامة بهذه الشاشة، حيث أظهروا حماساً منقطع النظير لاستكشاف هذا الابتكار الفريد.

وتستمر مرحلة الطلب المسبق على الشاشات الجديدة حتى يوم الأحد 15 أغسطس 2021، حيث يمكن لعشاق التجارب الترفيهية الراغبين في الحصول على أحدث تشكيلة من شاشات «سامسونغ» فور إصدارها، تسجيل أسمائهم ليكونوا أول من يمتلك هذه الشاشات من الجيل التالي، وذلك حصراً عبر موقع العلامة الإلكتروني أو عبر موقع أمازون. وسيستمتع المستهلكون الذين يطلبون الشاشات خلال هذه الفترة، بخصم يبلغ 1000 درهم عند إتمام عملية الدفع، وبالتالي الحصول على الشاشة بسعر 4،999 درهماً عوضاً عن 5,999 درهماً.

وقال وسام أبو صايمة، رئيس قسم الشاشات لقطاع الأعمال في سامسونغ للإلكترونيات، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أدى التطور التكنولوجي المتسارع على الصعيد العالمي، إلى ارتفاع مستوى التوقعات لدى عشاق الألعاب، لناحية الحصول على معدل سرعات أعلى، مع أقل قدر ممكن من التحديات.

بالإضافة إلى قدرات استجابة غير مسبوقة. ومن الطبيعي أن ينصب الاهتمام بالدرجة الأولى للحصول على الشاشات ذات الأداء الفائق لتعزيز تجارب اللعب، ويسعدنا أن نشهد هذا المستوى من الإقبال الاستثنائي للحصول على هذا الابتكار الفريد في سوق الإمارات. ونحن على يقين تام، بأن شاشة Odyssey G9 ستساهم في خلق تأثير منقطع النظير عبر مجتمع اللاعبين، نظراً لتزويدها بمجموعة من الميزات المبتكرة.

والقدرات الهائلة، بالإضافة إلى التصميم الفريد. ونتطلع قدماً لرؤية الصدى الإيجابي لدى المستخدمين، ونحن على ثقة تامة بأن الشاشات الجديدة ستنال رضا واسع النطاق خلال فترة الطلب المسبق والإطلاق الرسمي، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتميز شاشة G9 بأحدث ابتكارات شاشات العرض من سامسونغ التي تركز على احتياجات اللاعبين من السرعة والاستجابة والحد الأدنى من عوامل التشويش لتزويدهم بأفضل تجربة ألعاب ممكنة.

وتعد شاشة الألعاب G9 قياس 49 بوصة أول شاشة عرض عالية الدقة (DQHD، دقة 5120 × 1440) في العالم، والتي توفر معدل انحناء 1000 راديان عميق وغامر. كما تتميز الشاشة بالعديد من المزايا المبتكرة كمعدل تحديث سريع يبلغ 240 هرتز، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، وجودة صورة QLED فائقة الدقة والنقاء بدقة QHD المزدوجة. على صعيد آخر، توفر أحدث شاشات الألعاب من سامسونغ تجارب غامرة من المستوى التالي، معززة بالحركة الديناميكية والسلسة.

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