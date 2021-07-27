76 ألف زائر لمعرض «عيد الأضحى» في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نجحت النسخة الأولى من معرض «عيد الأضحى» التي نظمتها شركة ليز إيفنت بمركز إكسبو الشارقة في الفترة بين 15 - 24 يوليو في استقطاب 76 ألف زائر، محققة صفقات ومبيعات كبيرة فاقت توقعات العارضين ونالت رضاهم.

وتميز المعرض بتقديم باقة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات والسلع الاستهلاكية التي قدمتها أشهر العلامات التجارية، وأسهمت في نجاح الحدث باستقطاب هذا العدد من الزوار والمتسوقين من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن هذا الحدث جاء متماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمركز إكسبو الشارقة للعام الجاري والتي تستهدف تنشيط قطاع تجارة التجزئة ودعم فرص نموه من خلال استحداث معارض وفعاليات تلبي هذا الغرض، مشيراً إلى أن «تجارة التجزئة» تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وإسهاماً في تنويع النشاط الاقتصادي.

حيث يسهم هذا القطاع بنسبة 12.5% من الناتج المحلي للدولة وبنسبة 18% من الناتج المحلي غير النفطي، مؤكداً أن المركز يحرص على زيادة زخم الفعاليات والمعارض المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة لتعزيز مكانته الحيوية على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً.

أشاد جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» بجهود مركز إكسبو الشارقة في تنظيم هذا الحدث، مشيراً إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها المركز وإمكانياته التنظيمية المتميزة سواء على صعيد التعاون وتوفير كل التسهيلات للشركات العارضة للخروج بالمعرض بأبهى صوره، أو على صعيد ضمان تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظاً على سلامة الزوار والعارضين.

تجربة ناجحة

وأكد عدد كبير من ممثلي الشركات العارضة أن النسخة الأولى للمعرض شكلت تجربة ناجحة لهم وفرصة متميزة للترويج لمنتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات، مشيدين باحترافية مركز إكسبو الشارقة في تنظيم المعرض، مؤكدين أن المعرض استطاع أن يرفع نسبة النمو في المبيعات بشكل فاق توقعاتهم.

وتميز المعرض بمشاركة واسعة من كبار تجارة التجزئة والعديد من الأسماء التجارية التي تنافست على تقديم العديد من المنتجات بأسعار متميزة وخصومات كبيرة شملت الهدايا، والعطور، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والمواد الغذائية، وألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.

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