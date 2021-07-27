فرع جديد لوكالة مطار الشارقة للسفريات في دبي

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي فرعاً جديداً لوكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا» في دبي، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها من قبل الأفراد والشركات، والتي تشمل حجز وإصدار تذاكر الطيران لجميع أنحاء العالم، وحجز الفنادق وباقات العطلات والرحلات البحرية، وتأجير المركبات والرحلات السياحية بالطائرات المستأجرة وغيرها.

حضر الافتتاح الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد البقيش مدير إدارة الخدمات الحكومية في الهيئة وأرشد منير مدير عام وكالة مطار الشارقة للسفريات وتوماس فرجيس نائب المدير العام.

وقال علي المدفع: يأتي افتتاح الفرع الجديد بدبي في إطار خطط الشركة الاستراتيجية التي تستهدف مواصلة عملياتها التوسعية من أجل تقديم خدماتها المتميزة لأكبر شريحة من الجمهور في أماكن تواجده، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من أهم مزودي خدمات السياحة والسفر بالدولة.

وأضاف: يجسد الفرع احتياجاتنا المتنامية لمواصلة الارتقاء بمستوى خدماتنا لضمان تلبية كافة تطلعات العملاء من الشركات والأفراد، حيث تعمل «ساتا» باستمرار من أجل تحقيق أهدافها والتوسع في المنطقة، وافتتاح فروع جديدة في جميع أنحاء الدولة، وهو ما ينسجم مع نشاط حركة السياحة السفر من وإلى الإمارات.

ويقدم المكتب الجديد مجموعة متكاملة من خدمات السياحة والسفر بما في ذلك حجوزات شركات الطيران وإصدار التذاكر، والعطلات الداخلية والخارجية، والأنشطة الداخلية، وحجز الفنادق في جميع أنحاء العالم، وتأجير السيارات، والسفر التأمين، وخدمة العمرة، وخدمات المساعدة في الحصول على التأشيرة وأكثر من ذلك بكثير.

وتأسست «ساتا» في عام 2000، وتعمل على مدار الساعة في مكتبها بمطار الشارقة إضافة إلى مكتبها الرئيسي على شارع الميناء بالقرب من البريد المركزي في الشارقة. وهي وكيل معتمد لمبيعات التذاكر وخدمات السفر لشركة مصر للطيران، ووكيل طيران ناس في الشارقة والإمارات الشمالية، وكذلك الخطوط الجوية الأوزبكية، وهي معتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» وعضو في الجمعية الأمريكية لوكالات السياحة والسفر «أستا» ورابطة آسيا والمحيط الهادئ للسفر «باتا».

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