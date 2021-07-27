«رولز-رويس» تضيف تصاميم «بلاك بادج» المميّزة إلى مجموعة أمتعتها

المصدر: دبي - البيان

أضافت «رولز-رويس موتور كارز» تصاميم «بلاك بادج» إلى مجموعة أمتعتها المسماة «إسكايبيزم». تمّ تصميم الأمتعة الجديدة لاستكمال الطابع الدافئ والعصري الذي تمتاز به سيارات «بلاك بادج» من «رولز-رويس» والتي تجسّد بدورها نمط حياة متّسماً بالجرأة والثقة والتحرر من القيود.

وقال تورستن-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس موتور كارز»: تشكّل المجموعة الجديدة إضافةً مميّزة لمجموعة أمتعة «إسكايبيزم» والتي أطلقتها العلامة في عام 2020 للعملاء الذين ينشدون إطلالةً مريحةً وغير رسميّة. وتلبيةً لرغبة العملاء، تمّ تصميم كل قطعة من نقطة الصفر بتأنٍّ شديد لتعكس الأذواق والمتطلبات الشخصية والوجه الآخر الجريء لسيارات «رولز-رويس».

وأضاف: وعليه، تمّ تصميم القطع الخمس الجديدة، ألا وهي حقيبة ويك إندر 48hr وحقيبة ويك إندر 24hr وحقيبة هولدول وحقيبة توت وحافظة لتنظيم الأغراض، من أجود أنواع الجلد والأقمشة الناعمة باستخدام مادّة جديدة مستوحاة من الدرزة التقنية المستخدمة للمرة الأولى في التصميم الداخلي لسيارة كالينان بلاك بادج. وتضفي هذه التوليفة على الأمتعة طابعاً ناعماً ومريحاً وغير رسمي مع مظهر احترافي مميّز.

كما يمكن للعملاء الاختيار من بين عدّة ألوان تشمل ألواناً جريئة وملفتة للنظر من مجموعة بلاك بادج أو درجات أخرى ناعمة. علاوة على ذلك، تمتاز كل قطعة بتفاصيل معقّدة ومتباينة في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في أمتعة «رولز-رويس»، حيث يمكن للعملاء طلب تعديلها على ذوقهم، بالإضافة إلى لوحة معدنية تحمل شعار «اللانهاية» الخاص ببلاك بادج. ويمكن طلب مجموعة أمتعة «إسكايبيزم» كطقم مؤلف من خمس قطع أو شراء كل قطعة على حدى من وكلاء «رولز-رويس».

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