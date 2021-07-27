تمويل لـ «البيادر» لإنشاء أكبر مجمع صناعي لمنتجات تغليف الأغذية

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت شركة البيادر لتصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف، على تمويل متوسط الأجل، لإنشاء أكبر مجمع صناعي في المنطقة لمنتجات تغليف المواد الغذائية، وذلك في واحة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة. وسيضاعف هذا المجمع، الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة 4 مرات، لتصل إلى أكثر من 120 ألف طن عند اكتماله في عام 2023.

ويمتد المجمع الصناعي الجديد لشركة البيادر، على مساحة قدرها 450 ألف قدم مربعة، ما يعادل مساحة نحو 6 ملاعب لكرة القدم، وسيعمل على تصنيع أكثر من 70 % من إجمالي منتجاتها التي تضم ما يناهز 1200 من حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف، وسيحتضن منشأة مخصصة لعمليات البحث والتطوير، تعزز ابتكار الشركة في منتجاتها، إلى جانب صالة عرض واسعة، ومجموعة من المكاتب، ومساكن عمالية قادرة على استيعاب 500 عامل.

وبفضل موقعه القريب من شبكة السكك الحديدية المرتقبة لشركة الاتحاد للقطارات، سيعزز المجمع الصناعي الجديد، قدراته اللوجستية، ليتمكن من تلبية احتياجات دولة الإمارات، وزيادة صادراتها إلى العالم.

وسيبدأ العمل على تنفيذ المشروع الجديد في وقت قريب، ويأتي بعد افتتاح الشركة مؤخراً للتوسعة الجديدة لمصنعها في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، والتي جاءت كثمرة استثمار قدره 200 مليون درهم.

وساهم بنك «إتش إس بي سي»، في صفقة التمويل الموجهة لشراء أرض المجمع الصناعي الجديد في الشارقة، وتشييده بتكلفة تبلغ 13 مليون درهم، حيث تندرج خطوة إنشاء هذا المجمع، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة Operation 300bn، التي تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والرامية لتعزيز الإمكانات الصناعية الوطنية، والقيمة المحلية المضافة.

وقال نضال حداد، الرئيس التنفيذي لشركة البيادر: ماضون قدماً في ضخ الاستثمارات الطموحة، لتأسيس قدرات صناعية محلية، الأمر الذي يلقي الضوء على التزامنا الجاد والمستمر، بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويستعد المجمع الصناعي الجديد، لخلق مئات فرص العمل، وسيقدم أيضاً عدداً من المزايا الاستراتيجية للشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز