«إيه بي بي» تقدم حلولاً مبتكرةً في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

تشارك مجموعة «إيه بي بي» في معرض «إكسبو 2020 دبي» شريكاً رسمياً لجناح السويد، وستعرض تقنيتها الرائدة بطريقة رقمية وتفاعلية بالشراكة مع أكثر من 100 شركة ومؤسسة، وبفضل تاريخها الذي يمتد أكثر من 130 عاماً ومكانة دولة السويد بصفتها منشأ للشركة.

وستتضافر جهود المجموعة مع جهود السويد لتسليط الضوء على الحلول الأكثر ابتكاراً التي ستساعد على بناء مجتمع ذكي تحت شعار الجناح «المشاركة في الابتكار من أجل الإبداع»، وهذا هو أول معرض من نوعه لإكسبو يقام في الشرق الأوسط، ويُعد هذا المعرض نقطة التقاء للشركات والحكومات.

وستسلط مجموعة «إيه بي بي» الضوء على كيفية تحويل النفايات البلاستيكية إلى أثاث باستخدام روبوت مُعد خصيصاً من المجموعة وكذلك كيفية زيادة الاستدامة وكفاءة الإنتاج لعمليات التعدين باستخدام الحلول الرقمية الذكية. تشمل المشاريع الأخرى حلول «إيه بي بي» التي تساعد على تحويل فيستيروس - خامس أكبر منطقة حضارية في السويد - إلى واحدة من أذكى المدن في البلاد.

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