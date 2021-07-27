شركات عالمية: تفاؤل بتأثيرات «إكسبو» على القطاع العقاري

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعةٌ من أبرز شركات التطوير العقاري والمؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة في العقارات التي تستعد للمشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي 2021، تفاؤلها حيال تأثيرات «إكسبو 2020 دبي» على القطاع العقاري.

وكشفت شركات مثل مجموعة كيي وان ريالتي، شركة كي يي او الدولية للاستشارات ولاند سترلينغ للاستشارات، عن توقعاتها الإيجابية حيال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظلّ الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتطلعات المتغيرة للمشترين والمستثمرين في تحفيز القطاع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وستُشارك المؤسسات الاستشارية الثلاث في الصيغة الجديدة للمعرض التي تضم سلسلة من القمم الافتراضية المخصصة للمستثمرين والندوات الإلكترونية قبل انطلاق فعاليات الدورة العشرين المباشرة من المعرض في قلب موقع «إكسبو 2020 دبي» بمركز دبي للمعارض بين 7 و11 نوفمبر المقبل.

تعزيز الطلب

وتوقعت شركة كيي وان ريالتي، التي تتخذ من الإمارات مقراً، مساهمة الفعالية في تعزيز معدلات الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء الدولة، وقالت ديانا ماجاريو، الرئيسة التنفيذية للمجموعة:

ستُشجع الفعالية الجميع على زيارة دبي وستُساعدهم في الاطلاع على المزايا التي توفرها الدولة لتعزيز رغبتهم بالإقامة فيها. وأعتقد أنّ الأسعار ستتراجع، ما سيُعزز من جاذبية العقارات السكنية في دبي في أوساط المستثمرين.

وستكون أسعار الفلل أكثر استقراراً في ظل تطلع المزيد من الأشخاص لاقتناء منازل أكبر مساحة، ونتوقع مزيداً من الارتفاع في معدلات الصفقات في السوق الثانوية أيضاً. وكشفت شركة لاند سترلينغ للاستشارات في المملكة المتحدة بأنها بدأت بجني بعض الفوائد من اهتمامها بالمشاركة في إكسبو. وأوضح حمزة بطراوي، العضو المنتدب للشركة:

«لمسنا زيادة في مستوى الاستفسارات الدولية حول مُختلف الخدمات العقارية، مثل مبيعات الوحدات السكنية والاستحواذ عليها وفتح مكاتب جديدة، والحصول على أراض جديدة لتطوير مشاريع مستقبلية في قطاع الضيافة.

وأتاحت لنا الفعالية الفرصة لإعادة تنظيم استراتيجية التوسع، التي نسعى من خلالها إلى افتتاح مزيد من المكاتب المحلية لتلبية متطلبات الأعمال الجديدة والارتقاء بإمكانات فريق التسويق لدينا ورسم ملامح تحالفات استراتيجية مستقبلية للشركات الأجنبية».

منصة بارزة

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى إنفورما ماركتس، المنظمة للمعرض: «من شأن المرحلة التحولية التي يمر بها القطاع الآن أن تجعل معرض سيتي سكيب منصة بارزة لتبادل المعارف بالنسبة لجميع الأطراف المعنية في القطاع. ولن تكون الجهات العاجزة عن مواكبة التوجهات الجديدة والابتكارات والحلول التكنولوجية قادرةً على اغتنام الفرص الناشئة.

وسيكون معرض سيتي سكيب العالمي المكان الأمثل لرسم ملامح مستقبل القطاع وتمكين مقوماته، من أجل عقد الشراكات التي سترتقي بالقطاع نحو مرحلة جديدة بالكامل تقوم على التكنولوجيا وأنماط الحياة المتغيرة والقيم المتجددة».

فرص

ترى شركة كي يي او الدولية للاستشارات بأنّ «إكسبو 2020 دبي» سيطرح العديد من الفرص والتحديات أمام قطاع التطوير العقاري، وقالت: يُمكننا أن نلمس التغير الاقتصادي الحاصل في جميع أنحاء دبي بشكل واضح، لا سيما في ضوء ازدهار البنية التحتية ونمو الطلب على الأعمال التجارية.

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