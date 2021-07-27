إطلاق «زوروا أبوظبي» على سناب شات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، «زوروا أبوظبي»، على منصة سناب شات، ليكون أول ملف تعريفي سياحي من نوعه بشكل مبتكر، رسمي ومُوَثَّق على هذه المنصة الافتراضية الرائدة، مُتيحةً بذلك الفرصة أمام الراغبين بزيارة أبوظبي، لاستكشاف ما تزخر به العاصمة الإماراتية من مقومات ومعالم سياحية ثقافية وترفيهية جاذبة.

وتوفر الملفات التعريفية العامة للعلامات التجارية على سناب شات، إمكانية الحضور الدائم في المنصة، والاحتفاظ بكامل المحتوى الذي تنشره في مكان واحد، يمكن الوصول إليه بسهولة عبر نتائج البحث، حيث يشكل ملف «زوروا أبوظبي» على منصة سناب شات، مصدر إلهامٍ للمشتركين، لحثهم على زيارة أبوظبي، بما يعرضه من أنشطة كثيرة ومنوّعة، يمكنهم القيام بها خلال إقامتهم في الإمارة، بالإضافة إلى ما يستعرضه من صور ومقاطع فيديو، تبرز جمالية أبوظبي بطريقة تفاعلية جديدة.

ويزخر الملف التعريفي الجديد، بمحتوى شامل، يستعرض متحف اللوفر أبوظبي، باستخدام عدسات الواقع المعزز، ومنطقة العين في قسم «أهم المشاهد» Highlights، أو من خلال قصص سناب شات Stories، أو لقطات الجمهور Community Snaps.

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