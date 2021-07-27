«دبي المالي العالمي» يستثمر بشركة للتكنولوجيا القانونية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الاستثمار في شركة التكنولوجيا القانونية الناشئة «كلارا» التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وتعمل منصة «كلارا» الرقمية المبتكرة على رقمنة وأتمتة العديد من المهام والإجراءات القانونية التي يحتاج مؤسسو الشركات لإنجازها، بما في ذلك تأسيس الشركات ضمن مختلف السلطات القضائية.

ويعكس هذا الاستثمار عمق التزام مركز دبي المالي العالمي دفع عجلة أتمتة ورقمنة الخدمات القانونية. وجاء هذا الاستثمار من قبل «صندوق التكنولوجيا المالية» التابع للمركز المالي، وهو صندوق بقيمة 100 مليون دولار تم إطلاقه في عام 2017 بهدف المساعدة على تأسيس ودعم نمو وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مراحل نموها الأولى، وتتطلع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

وانطلاقاً من إدراكها وفرة فرص النمو المنوطة بمزاولة الأعمال في مركز دبي المالي العالمي باعتباره مقراً لأكبر منظومات التكنولوجيا المالية والابتكار وأكثرها شمولاً في المنطقة، ستتمكن «كلارا» من توفير منصة خدمات مؤسسية مبسّطة لشركات مركز دبي المالي العالمي بموجب الترخيص الجديد الممنوح للشركة. ويعد المركز المالي ثالث السلطات القضائية التي تمنح «كلارا» رخصة مزاولة أعمال تأسيس الشركات.

تحفيز الابتكار

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يواصل المركز تولي دور رئيس لحفز وتيرة الابتكار في المنطقة من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات القادرة على إحداث نقلة نوعية في القطاع المالي.

ولذلك يسعدنا الإعلان عن استثمار صندوق التكنولوجيا المالية التابع للمركز المالي في «كلارا»، شركة التكنولوجيا القانونية الناشئة سريعة النمو والتي ستعزز سهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات في مراحل نموها الأولى، علاوة على الشركات الأخرى التي تشكل مكونات مهمة ضمن المنظومة الأكبر للخدمات المالية في المنطقة.

بدوره، قال باتريك روجرز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كلارا الناشئة: تبحث الشركات الناشئة عن مقاربة جديدة تساعدها على تجاوز العقبات والتعقيدات الناجمة عن التعامل مع المسائل القانونية.

ويسعدنا للغاية الشروع في مزاولة أعمالنا في مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي سيمكّننا من تبسيط جوانب تجربة العملاء كافة في مجال دمج الشركات ضمن منظومة المركز المالي، بما يضيف المزيد من القيمة إلى منصة كلارا التي تعمل على رقمنة وأتمتة الشؤون القانونية للشركات الناشئة.

ونجحت الشركة في جمع 3.5 ملايين دولار لمرحلة التمويل الأولي من عدد من المؤسسات الاستثمارية بما في ذلك صندوق 500 ستارت أبس وتيك ستارز.

مهام وإجراءات

يتولى فريق من المحامين ومتخصصي التكنولوجيا الخبراء الذين سبق لهم العمل في بعض من أفضل الشركات ضمن قطاعاتهم مهمة قيادة شركة «كلارا». وتعمل منصة الشركة على أتمتة العديد من المهام والإجراءات التي يقوم بها المحامون في الوقت الراهن لمصلحة الشركات الناشئة، بما في ذلك تأسيس الشركات وصوغ الاتفاقيات وإنشاء جداول الرسملة وهيكلة غرف البيانات وتثقيف مؤسسي الشركات بصورة استباقية في مجال المفاهيم القانونية.

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