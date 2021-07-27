497 مليون درهم أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في النصف الأول

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني 2021، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.855 مليون درهم.

وحققت الشركة نمواً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.13 مليار درهم بفضل البرامج والمبادرات التي طبقتها الشركة لتعزيز كفاءة التكاليف وخفض المخصصات. وارتفع صافي أرباح الشركة بواقع 11.4% في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 240 مليون درهم.

وتأثرت الزيادة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك جزئياً نتيجة الرسوم المرتفعة للإهلاك والاستهلاك الناجمة عن زيادة الاستثمارات في الشبكة ورسوم انخفاض قيمة بعض الأصول الثابتة القديمة التي بلغت 18 مليوناً.

وبذلك تكون الشركة حققت أرباحاً بقيمة 497 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى. وبلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال الربع الثاني 649 مليون درهم. وبناءً على هذه النتائج، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 0.10 درهم لكل سهم.

الهاتف المتحرك

شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 2.3 % لتصل إلى 6.6 ملايين مشترك. وعادت خدمات الاتصال الصوتي لتسجل مستويات نمو جيدة تقارب تلك التي تم تسجيلها خلال مرحلة ما قبل الجائحة لتعوض بذلك معدل الاستهلاك المعتدل لخدمات البيانات الناتج عن الاعتماد على خدمات الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) خلال الفترة الماضية.

كما ساهم الاهتمام المتزايد من جانب العملاء بالأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى الباقات المخصصة التي توفرها الشركة بما يتناسب مع متطلبات عملاء الدفع الآجل، في دفع الطلب على هذه الهواتف.

شهدت عروض وباقات خدمات النطاق العريض التي تقدمها الشركة إقبالاً كبيراً من جانب المستخدمين في الربع الثاني حيث بلغ عدد المشتركين الجدد في هذه الخدمات 31 ألف مشترك جديد، وهو ما يمثل نمواً كبيراً مقارنة بالفترات السابقة، وليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض بنهاية الربع الثاني إلى 279 ألفاً.

وواصلت الشركة تحديث شبكة الجيل الرابع وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس. كما وقعت الشركة اتفاقيات تعاون مع شركتي «نت كراكر» و«أتوس» لدعم فريق تقنية المعلومات وعمليات تحول الأعمال.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس الإدارة: سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أداءً قوياً خلال الربع الثاني. ويسرنا عودة النتائج التشغيلية والمالية إلى مسار النمو ومواصلة الشركة تخصيص موارد كبيرة لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

وبذلت الإدارة التنفيذية للشركة بقيادة فهد الحساوي وفريقه جهوداً كبيرة لإعادة وضع الشركة على مسار النمو، وعلى أساس هذه النتائج وثقة مجلس الإدارة في خطط واستراتيجيات فريق الإدارة التنفيذية للشركة خلال الفترة القادمة، وافق المجلس على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.10 درهم لكل سهم.

الجيل الخامس

وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ«البيان» استمرار الشركة في خططها الخاصة بنشر الجيل الخامس في الدولة، مؤكداً أن شبكات الجيل الخامس في الشركة ستغطي 90% من المناطق المأهولة في دبي وحوالي 80% من المناطق المأهولة في أبوظبي وباقي الإمارات وذلك قبل انطلاقة معرض «إكسبو 2020 دبي».

مؤكداً استمرار الشركة في خططها الخاصة بالاستثمار ونشر الجيل الخامس. وأضاف: سعداء للغاية بالنمو الذي تحققه الشركة، وسنواصل التركيز على تنفيذ خططنا للمرحلة القادمة وتلبية متطلبات كافة شرائح عملائنا.

حيث شهدنا مؤخراً اهتماماً متزايداً من جانب شريحة عملاء الدفع الآجل بالهواتف المدعومة بتقنية الجيل الخامس، واستجبنا لهذا التوجه من خلال توفير حلول وخطط تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

تفاؤل بأداء النصف الثاني

أكّد فهد الحساوي أن نتائج الربع الثاني التي حققتها الشركة أصبح بالإمكان مقارنتها بالربع الثاني من العام الماضي.

مؤكداً أنها تعكس تعافي المناخ الاقتصادي في الدولة وذلك بفضل الإدارة الاستثنائية لفترة جائحة «كوفيد 19» وما بعدها، معبراً عن تفاؤله الكبير بخصوص أداء الشركة في النصف الثاني من العام. وأضاف: قد لا نكون وصلنا إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19» لكن هناك العديد من الأسباب التي تدعونا للتفاؤل مثل العودة التدريجية للسياحة وحركة الطيران وانطلاقة إكسبو في أكتوبر.

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