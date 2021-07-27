مذكرة تفاهم بين الفجيرة للاستثمار و«إتش بي جي» لإطلاق «فجيرة ليغاسي»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقّعت مؤسسة الفجيرة للاستثمار المحدودة، مذكرة تفاهم مع شركة إتش بي جي القابضة الأمريكية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التطوير والاستثمار العقاري في إمارة الفجيرة.

ويتم وفقاً لمذكرة التفاهم، تنفيذ مشروع «فجيرة ليغاسي – Fujairah Legacy»، الذي يتضمن الاستثمار والتطوير العقاري في منطقة ضدنا بدبا الفجيرة، ويشمل إنشاء 116 وحدة سكنية، بتصميمٍ يحاكي إرث المنطقة وطبيعتها الخلابة، ويأخذ في الاعتبار أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وسيتم البدء في العمل على المشروع خلال الربع الأخير من السنة الحالية. وقّع المذكرة محمد الضنحاني مدير عام مؤسسة الفجيرة للاستثمار، وميخائيل سيدوف الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي جي القابضة.

وذلك في الديوان الأميري لحكومة الفجيرة. وأكد محمد الضنحاني، حرص إمارة الفجيرة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز موقع الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري، لما تتميز به من موقع استراتيجي وتجاري رئيس في المنطقة، منوهاً بأهمية دور شركة إتش بي جي في الاستثمار المتنوع في قطاع الأعمال، وخاصة في المجال العقاري.

مشروع

ويستلهم المشروع، الذي تم تصميمه من قبل المصمم المعماري العالمي، كوين ألثواس، الطراز المعماري للأحياء العربية التاريخية العتيقة، بشوارعها المتعرجة، وأسوارها، لكن بتصميم حديث، محاط بالممرات المائية التي تطل عليها الوحدات السكنية للمشروع، وتظهر المدينة الغنية بالمساحات الخضراء، كمدينة عائمة، توفر لسكانها الخصوصية، وأعلى معايير جودة الحياة.

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