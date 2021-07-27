تباين أداء الأسهم وسوق أبوظبي يواصل صعوده القوي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، مع استمرار الصعود القوي لأبوظبي، فيما تراجع سوق دبي. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.45 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.45 مليار درهم، منها 1.34 مليار درهم بأبوظبي، و111 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو 368 مليون سهم، موزعة بواقع 108 ملايين سهم في دبي، ونحو 259 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 8221 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي، مع انخفاض قطاع البنوك 0.63 %، على وقع هبوط «دبي الإسلامي» 0.21 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.11 %. وتراجع قطاع العقار 1.37 %، مع هبوط «إعمار العقارية» 1.5 %، و«إعمار مولز» 1.5 %، فيما نزلت أسهم «إعمار للتطوير» 1.08 %، و«داماك» 2.41%، و«ديار» 0.34%، بينما صعد سهم «الاتحاد العقارية» 0.81 %.

وهبط قطاع الاستثمار 0.58 %. وتراجع قطاع النقل 0.34%. وصعدت قطاع التأمين 0.38 %، والخدمات 7.14 %، والسلع 0.7 %. وتصدر سهم «أمانات القابضة» النشاط، مستقطباً 23.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19.2 مليون درهم.

وحقق «الإمارات للمرطبات»، أكبر ارتفاع، بنسبة 14.9 %، تلاه «أمانات القابضة» 14.4 %، ثم «الرمز كوربوريشن» 8.7%، وكان «أملاك للتمويل» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 3.4 %.

سوق أبوظبي

وواصل سوق أبوظبي صعوده، بدعم نمو قطاع الاستثمار 2.21%، بارتفاع «ألفا ظبي» 7.8 %، و«العالمية القابضة» 2.89%، و«الواحة كابيتال» 0.7 %، بينما تراجع «إشراق» 1.43%. وصعد قطاع الطاقة 1.1 %. وصعد قطاع العقار 0.29%.

كما صعد قطاع الاتصالات 1.07 %، مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وصعود «الياه سات» 0.72 %. وتراجع البنوك 0.17 %.

وتصدر النشاط «الدار العقارية»، جاذباً 348 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 286 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» بـ 203 ملايين، وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر وتيرة صعود، بنحو 15 %، تلاه «إسمنت رأس الخيمة» 14.93 %، ثم «القدرة القابضة» 14.92 %.

أرقام قياسية

واصل سوق أبوظبي صعوده القوي، وتسجيل أرقامه القياسية، وقفز بنسبة 0.89 %، ليغلق عند 7169 نقطة، بدعم مكاسب قطاعات الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات والتأمين والصناعة والسلع الاستهلاكية، مقابل تراجع أسهم البنوك، بينما انخفض سوق دبي 0.55 %، ليصل إلى 2758 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، مقابل صعود والخدمات والتأمين والسلع.

إفصاح

أعلنت مجموعة «الإمارات للاتصالات»، أن مجلس إدارتها سيناقش توزيع الأرباح المؤقتة عن النصف الأول من عام 2021، خلال اجتماعه الخميس. وأضافت المجموعة في إفصاح لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها سيناقش خلال الاجتماع البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

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