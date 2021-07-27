«إمباور» ترسي عقد بناء محطة بوابة الخيل بـ 133 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عقد البناء الرئيسي لبناء محطتها الجديدة في منطقة بوابة الخيل بقيمة إجمالية تجاوزت 133 مليوناً.

وأكدت الشركة أن عمليات البناء والتشييد بدأت بالفعل في الموقع، وسيكون الإنجاز على مرحلتين بإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في «إمباور»، إذ سيتم تزويد المحطة بخدمات تبريد المناطق بطاقة إنتاجية تصل إلى 32,000 طن تبريد. ويعد مجمع بوابة الخيل من المشاريع السكنية الحيوية في دبي التي تضم 33 مبنى مؤلفة من 5,665 وحدة سكنية.

وقالت «إمباور» إنها ماضية قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها في دبي، في إطار التزامها بخطط التحديث والتطوير لمنشأتها وطواقمها الفنية. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي نحو 76% من الإجمالي.

وتمتلك 84 محطة، ويتجاوز إجمالي طول شبكتها أكثر من 350,4 كيلومتراً واستثمرت العام الماضي بقيمة 1.39 مليار درهم لبناء محطات تبريد مناطق جديدة وتوسيع شبكة أنابيبها. ‬ ‬‬‬‬‬‬

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