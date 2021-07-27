مسح «رويترز»: 4.2 % نمو اقتصاد الإمارات في 2022

المصدر: القاهرة -رويترز

توقع مسح فصلي أجرته «رويترز»، نمو اقتصاد الإمارات 2.3 % العام الجاري، دون تغيير عن التقدير السابق، وأن يرتفع النمو إلى 4.2 % العام المقبل و3.4 % في عام 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.

وأظهر المسح أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3 % خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، الإمارات والسعودية، بما يزيد على 4 % العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد ــــــ 19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري «كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتباراً من مايو 2022».

قدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 5 حتى 26 يوليو، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3 % في العام الجاري، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4 % في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر. وتوقع الاستطلاع أن يشهد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نمواً 4.3 % في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.

وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3 بالمئة. وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت العام الجاري بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4 %.

بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6 %. وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5 %. وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1 % هذا العام. ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9 %.

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