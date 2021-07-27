«الإمارات الإسلامي» يصقل المهارات الوطنية

المصدر: (دبي - البيان)

اختتم بنك الإمارات الإسلامي، مؤخراً برنامجه التدريبي المكون من ثلاث مراحل لصقل المهارات القيادية الواعدة بالتعاون مع «هولت اشريدج للتعليم التنفيذي».

وعبر تجارب المحاكاة الغامرة، قدم البرنامج التعليمي الفريد من نوعه تدريبات مكثفة مدعومة بخبرات قيادية خلال أيام معدودة عبر طرح سيناريوهات عملية واقعية لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات القيادية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات والاستجابة المناسبة للتحديات والمواقف الصعبة.

وأعقب ذلك جلسات مكثفة لتقييم أدائهم والارتقاء بمفاهيم الوعي الذاتي والمرونة، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على التفكير والعمل تحت الضغوطات، وجلسات حول السلامة النفسية وبناء ثقافة مؤسسية تشجع على طرح الآراء والمقترحات والانطباعات.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يشهد القطاع المصرفي مرحلة متسارعة من النمو والتطور، ونفخر بالتزامنا المتواصل تجاه إعداد المهارات الوطنية وضمان استعدادها لمواكبة المستقبل».

وقال مروان سالم أبو نواس، رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «يمثل الاستثمار في تنمية مهارات الموظفين وقدراتهم واحدة من أبرز أولوياتنا على الدوام».

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