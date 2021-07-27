الإمارات داعم فاعل لمبادرات تحسين شفافية البيئة الضريبية الدولية

المصدر: أبوظبي-البيان

أكد سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، أن دولة الإمارات ترحب بالبيان الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) ومجموعة العشرين (G20) حول الإطار الشامل في مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بشأن وضع اللبنات الأساسية للنظام الضريبي العالمي الذي بُحث في الأول من يوليو الجاري برعاية منظمة التعاون والتنمية.

مشيراً إلى أن الإمارات كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ 132 (من أصل 139) التي وافقت عليها، ليتم لاحقاً تأييدها من قبل وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي عقد بتاريخ 10 يوليو 2021 في مدينة البندقية في إيطاليا.

سياسات حكيمة

وقال: اعتمدت دولة الإمارات سياسات مالية حكيمة صممت بعناية لدعم كافة الاحتياجات المالية للدولة وتلبية كافة المتطلبات الدولية ذات العلاقة، مما أدى إلى خلق بيئة صديقة للأعمال تؤكد مكانة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار.

الإطار الشامل

وأضاف:«منذ انضمامها إلى الإطار الشامل في مايو 2018، شاركت الدولة بفعالية في مختلف المبادرات والمناقشات لتحسين شفافية البيئة الضريبية الدولية وتماسك النظام الضريبي العالمي، كما خضع النظام الضريبي في الدولة لمراجعات خارجية ومستقلة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واعتباره «غير ضار».

وإن التطبيق الناجح لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية وقواعد الشفافية هو شهادة على قدرة الدولة على تكييف ممارساتها بما يتوافق مع المعايير العالمية». وتابع: تلتزم دولة الإمارات بتعزيز أطر العمل والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS» لمواصلة دفع المناقشات التقنية قدماً مما يضمن تحقيق نتائج عادلة ومستدامة للجميع.

دعم جهود

قال سعيد راشد اليتيم: ستواصل الإمارات دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وتؤكد على أن التصميم النهائي للقواعد يجب أن يتضمن مخصصات كافية للشركات ذات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

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