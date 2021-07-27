نتائج إيجابية لخدمات «أبوظبي للجودة» في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

سجل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وحققت كافة قطاعات المجلس إنجازات نوعية وفقاً لاختصاص كل قطاع من قطاعات المجلس، وهو ما ساهم في دعم القطاعات الحيوية بالإمارة وتلبية متطلبات الشركاء من القطاعين العام والخاص.

بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتحقيق عدالة الأسواق من خلال تقديم خدمات ساهمت في التأكد من جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، واستمرارية الزيارات الميدانية التي ساهمت في الحد من عمليات الغش التجاري.

وأكد الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المجلس حقق على مستوى قطاعاته المختلفة العديد من الإنجازات النوعية خلال الفترة الماضية من عام 2021، حيث استطاعت فرق العمل تحقيق المستهدفات التي وضعها المجلس لتطوير وتنفيذ الخدمات المقدمة للشركاء وفقاً للمعايير الموضوعة في أبوظبي.

برامج المطابقة

وقال إن برامج المطابقة التي يقدمها المجلس والمتخصصة في تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجالات العمل المختلفة ساهمت في دعم عمل الشركاء للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام العمالة الغير ماهرة، وإن تطبيق تلك البرامج انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال توفير عمالة ماهرة تعمل وفقاً للمعايير العالمية في تلك المجالات.

وتضمنت إحصاءات خدمات المطابقة والمواصفات إنجاز 54 طلب شهادة مطابقة منتج، و16 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج، و6 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة، و22 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة، و12 طلب شهادة تسجيل منتج، و191 طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد، و313 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد.

خدمات الأسـواق

وحقق قطاع خدمات الأسـواق والمستهلكين التابع لمجلس أبوظبي للجودة نشاطاً ملحوظاً ونتائج ملموسة، وتضمنت إحصاءات قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين إنجاز إجمالي 22,982 عدد المنتجات التي تم التفتيش عليها، و1883 إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها، وبلغ إجمالي العبوات التي تم التحقق منها 206 منتجات بواقع عدد عينات بلغ 6590.

كما بلغ إجمالي عدد المنتجات المسحوبة 7 منتجات وهو ما يعادل 411 سلعة، وإجمالي 8 منتجات مصححة وهو ما يعادل 1637 سلعة.

الفحوصات المخبرية

أظهرت إحصاءات مختبر الفحص المركزي (الفحوصات المخبرية) خلال الربع الثاني وصول إجمالي فحوصات الأغذية والسوائل إلى 25.067 فحصاً.

كما بلغت فحوصات المياه 87.520، وفحوصات الأدوية والأجهزة الطبية 305، وفحوصات مواد البناء والإنشاء 2,731، وإجمالي فحوصات زيوت المحولات 1.908 فحوصات، وفحوصات البيئة 2.477 فحصاً، والفحوصات الزراعية 157، وإجمالي فحوصات مستحضرات التجميل 57 فحصاً، وبلغ إجمالي الفحوصات العامة 204 فحوصات، ووصل عدد الاستشارات الفنية 7 استشارات ليصل إجمالي خدمات الفحص إلى 120.426 فحصاً.

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