«اتصالات» تطلق حزمة من منصات الاجتماعات الافتراضية لدعم الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» عن إطلاق حزمة كاملة من منصات الاجتماعات الافتراضية المخصّصة لقطاع الأعمال في الإمارات لتلبية متطلبات العملاء الراغبين باستخدام وسائل الاجتماعات والتواصل بسلاسة تامة. ويتاح للعملاء في قطاع الأعمال اختيار منصة الاجتماعات التي تلائم احتياجاتهم مثل CloudTalk Meeting من «اتصالات»، ومنصة Avaya Spaces، ومنصة Cisco Webex، ومنصة Microsoft Teams، بالإضافة إلى منصة Zoom. وتحرص «اتصالات» من خلال هذه الخطوة على دعم استمرارية الأعمال وإتاحة تطبيقات العمل عن بُعد وفقاً لاستخدامات العملاء وأهدافهم التجارية.

ومن خلال تصنيفها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم بواسطة Ookla، توفر «اتصالات» خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عالي الجودة بما يدعم أداء هذه المنصات وسرعة اتصالها.

وحرصت «اتصالات» على اختبار هذه المنصات على شبكتها لضمان جودة وسلاسة الأداء بما يؤدي إلى تحسين تجارب المستخدمين، حيث ستوفر أيضاً الدعم الفني لكافة المنصات التي يشترك بها العملاء.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»: «تحرص اتصالات، بصفتها إحدى مجموعات الاتصالات الرائدة في الأسواق العالمية الناشئة، على مواصلة دعم قطاع الأعمال وتمكينه بالعديد من الحلول الرقمية المتطورة التي تدعم بيئة العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة».

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