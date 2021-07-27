ارتفاع الطلب على الفلل في أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير بيوت ودوبيزل، عن سوق عقارات أبوظبي للنصف الأول 2021، عن زيادة مطردة في اهتمام المستثمرين والمستأجرين في أبوظبي، وارتفاع الطلب على مجمعات الفلل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بيع وإيجار الفلل.

ووفقاً للبيانات المجمعة الصادرة عن بيوت ودوبيزل للنصف الأول من عام 2021، شهدت العقارات المعروضة للبيع في أبوظبي، ارتفاعاً في الأسعار بشكل عام، وصل إلى 9 % في معظم الأحياء المعروفة. وتوجه المزيد من المستثمرين والمشترين المحتملين المهتمين بالشقق الفاخرة، نحو المجمعات ذات الإطلالات البحرية، مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة. كما استمرت جزيرة السعديات وجزيرة ياس، في جذب المزيد من الاهتمام، من أولئك الباحثين عن شراء الفلل الفاخرة في العاصمة.

وفضل الباحثون عن شراء الشقق بأسعار مناسبة في مناطق التملك الحر البعيدة عن وسط المدينة، مثل مدينة مصدر والريف والغدير للشقق السكنية. أما الباحثون عن الفلل، فقد تركز بحثهم على مناطق الريف، مدينة شخبوط وقرية هيدرا.

وعلى صعيد قطاع الإيجار، شهدت إيجارات الشقق في أبوظبي، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، وصل إلى 7 % خلال النصف الأول من عام 2021، بينما شهدت إيجارات الفلل ارتفاعاً تراوح بين 2 % و18 %. وسيطرت المناطق البعيدة عن وسط المدينة والأحياء القديمة، مثل مدينة خليفة أ والخالدية، على اهتمام المستأجرين الباحثين عن شقق بأسعار مناسبة، في حين ظلت مدينة محمد بن زايد المفضلة لدى الباحثين عن استئجار فلل مناسبة للعائلات بأسعار مناسبة.

وجذبت جزيرة الريم وشاطئ الراحة، اهتمام المستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة في أبوظبي، بينما حظيت منطقة البطين وجزيرة ياس، بأكبر قدر من الاهتمام بالفلل الفاخرة للإيجار، خلال النصف الأول من عام 2021.

استراتيجيات

قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أرسلت أبوظبي رسالة قوية إلى المجتمع العالمي من خلال استراتيجيات مواجهة تداعيات انتشار «كورونا»، ما عزز الطلب على العقارات.

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