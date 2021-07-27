«كينج جروب» للضيافة تتوسع في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد كينج جروب للضيافة، وهي علامة ضيافة دولية، مقرها دبي، لتوسيع سلسلة مطاعمها في الإمارات وتايلاند، ما سيساعد في توسيع قطاع الخدمات الغذائية في الإمارات الذي تقدر قيمته بـ 55 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تزدهر المبيعات في مطاعم الخدمة الكاملة في الإمارات، من 1.94 مليار دولار في 2018، إلى 2.34 مليار دولار في 2022، بينما يتوقع أن يزدهر إجمالي المبيعات في مطاعم الوجبات السريعة، من 3.66 مليارات دولار في عام 2018، إلى 4.51 مليارات دولار في 2022، وفقاً لموقع Statista.com، مزود معلومات السوق العالمية.

وتم افتتاح ما يصل إلى 1303 مؤسسات غذائية جديدة في دبي، خلال عام 2020، بمعدل 3.5 منشآت في اليوم، وفقاً لبلدية دبي. بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي بنهاية العام الماضي 19259 مؤسسة، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 ألف مؤسسة قبل أكتوبر 2021.

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