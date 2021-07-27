«أبوظبي للاستثمار» يدعم 3 شركات تكنولوجيا ناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعد 3 شركات رائدة في مجال التكنولوجيا لتطوير أعمالها في إمارة أبوظبي، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة التركيز على دعم وتطوير أعمال الشركات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار أمس، عقد 3 شراكات فردية مع كل من «كولساين»، و«لايف»، ورزق لتزويد هذه الشركات بحزم دعم مالية وغير مالية في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار).

وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه مكتب أبوظبي للاستثمار خلال 2021 أكثر من 865 مليون درهم (235 مليون دولار)، استفادت منه 7 شركات لتأسيس وتطوير أعمالها في أبوظبي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يقوم العديد من الشركات العالمية حالياً بتطوير أحدث حلول وابتكارات التكنولوجيا المتقدمة انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي برزت كوجهة رائدة للتكنولوجيا، ومركز رئيسي لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات في المنطقة.

كولساين

أدخلت شركة «كولساين»، التي تتخذ من لندن مقراً لها، نهجاً جديداً لتوفير بيئة أعمال رقمية موثوقة يعتمد على آليات المصادقة الذكية التي تعمل على تحديد هوية المستخدم بشكل إيجابي، وأعلى مستويات من الأمان بالحد الأدنى من التفاعل مع ضمان حظر الجهات الخبيثة.

واستثمرت «كولساين» في تأسيس مركز عالمي للتميز التقني لدى منظمة التكنولوجيا العالمية (Hub71) في أبوظبي، بهدف تعزيز الابتكار والنمو في مجال الهوية الرقمية وصناعة الأمن الإلكتروني. وتستقطب المنشأة الهندسية للشركة أبرز المواهب والكفاءات حيث عززت الشركة فريق العمل لديها في أبوظبي بأكثر من 45 موظفاً على مدار الأشهر الستة الماضية.

شركة لايف

تعتبر شركة «لايف» من الشركات المتخصصة بالحلول اللوجستية العالمية والتكنولوجيا، وقد تأسست الشركة في الإمارات، وتنتشر أعمالها في 12 دولة على مستوى العالم. وتعمل «لايف» على ربط الأعمال بالشركاء والعملاء من خلال منصات لوجستية سحابية، وابتكارات رقمية تتعامل مع ملايين الطلبات يومياً.

وتعتزم «لايف» تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، ونقل المناصب الإدارية العليا وفريق التكنولوجيا إلى مقرها الجديد. وتعتبر «لايف» واحدة من أسرع شركات التوصيل السريع نمواً.

شركة رزق

تعتبر «رزق» أول منصة محلية توفر اختبار كوفيد–19 في المنزل، وأول منصة في العالم توفر خدمة التطعيم ضد (كوفيد – 19) في المنازل. وشهدت الشركة نمواً كبيراً منذ تأسيسها قبل عام، وسجلت زيادة كبيرة في الإيرادات بلغت %800، وزيادة كبيرة في أعداد العملاء بلغت %700. وتدعم الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار نمو أعمال الشركة ودخول أسواق مثل السعودية ومصر.

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