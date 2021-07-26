مؤشر سيلزفورس: 11% ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

أظهر مؤشر سيلزفورس للتسوق في الربع الثاني من العام الجاري نمو الإيرادات السنوية للتجارة الرقمية بمعدل 3%، وذلك بعد أن سجلت هذه الإيرادات نمواً بلغ أكثر من 50% على مدار أربعة أرباع سنوية متتالية. كما أظهر المؤشر انخفاض الإيرادات السنوية للتجارة الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 2%.

وعلى الرغم من انخفاض القوة الشرائية، إلا أنّ التوجه نحو التسوق عبر الإنترنت تواصل في هذا الربع؛ فبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته عمليات التسوق عبر الإنترنت في الربع الثاني من عام 2020، واصل المستهلكون حضورهم عبر الإنترنت، ومساهمتهم في نمو الإيرادات الإلكترونية لتجار التجزئة.

ومع استعداد تجار التجزئة لموسم العطلات والعودة إلى المدارس، تشير البيانات الصادرة عن شركة سيلزفورس إلى أن تجار التجزئة بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على خلق تجارب تسوق إلكترونية أكثر شخصية، وإدارة التحديات المرتبطة بسلسلة التوريد، وتضخم الأسعار بهدف المساعدة على تحقيق المزيد من النمو.

وقال روب غارف، نائب الرئيس المدير العام لقسم البيع بالتجزئة لدى شركة سيلزفورس: «على الرغم من استقرار معدل النمو السنوي للتجارة الرقمية في هذا الربع، إلا أنه من الواضح أن عادات التسوق عبر الإنترنت التي سادت في العام الماضي ستتواصل بشكل واضح. ومع اقتراب موسم العطلات، يجب ألّا يتوقع المستهلكون حسوماً كبيرة أو انخفاضاً في الأسعار عند التسوق عبر الإنترنت، نظراً لاستمرار معاناة تجار التجزئة من ضغوط الأرباح جراء تواصل التحديات المرتبطة بعمليات التصنيع والتأخير في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى نقص العمالة».

وأظهر مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بنسبة 5.4% عبر مختلف الفئات الاستهلاكية، إلا أن مؤشر سيلزفورس للتسوق يشير إلى أن التضخم بات يضرب قطاع التجزئة بشكل أقوى، إذ ارتفع متوسط سعر البيع السنوي في الربع الثاني بمعدل 11%.

ويظهر المؤشر أيضاً أن متوسط قيم الطلبات (AOV) لهذا الربع قد وصل إلى 90.64 دولاراً مقارنة بـ77.96 دولاراً في الربع الثاني من عام 2020، بزيادة قدرها 17%، على الرغم من انخفاض عدد الوحدات التي تم شراؤها من قبل المستهلكين بنسبة 1%.

وانخفض متوسط قيمة الحسم هذا الربع إلى 17% مقارنة بـ20% في الربع الثاني، إذ أسهمت محدودية المخزون، والطلب المستمر من المستهلكين في الحد من خفض الأسعار.

وارتفعت عمليات «الشراء الآن والدفع لاحقاً» بمعدل سنوي بلغ 86% لتصل إلى 6.03% من إجمالي عمليات الدفع في الربع الثاني، مقارنة بـ3.25% لإجمالي عمليات الدفع التي تمت في الربع الثاني من عام 2020.

ومن أكثر فئات المنتجات الأكثر نمواً في الربع الثاني:

o الملابس الفاخرة (43%)

o حقائب وأمتعة عامة (22%)

o حقائب اليد الفاخرة (17%)

ومن أكثر المنتجات التي شهدت أكبر انخفاض في الربع الثاني:

o العناية بالشعر (-36%)

o المأكولات والمشروبات (-21%)

o الجمال - المكياج (-19%)

ويتزامن هذا الربع مع مرور عام كامل منذ بدء الطفرة الكبيرة في مبيعات التجارة الرقمية مع سعي المستهلكين إلى إيجاد طرائق أكثر صحةً وملاءمةً للتسوق لتفادي فترة انتشار الوباء.

ونتج عن الارتفاع الأولي في الربع الثاني من عام 2020 نمواً سنوياً بلغ 75% - من الفترة من الربع الثاني من عام 2019 إلى الربع الثاني من عام 2020. يؤكد النمو السنوي الإيجابي في هذا الربع أن توجهات التسوق عبر الإنترنت التي شكلها المستهلكون في فترة الوباء قد تواصلت على مدار العام الماضي.

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