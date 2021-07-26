برنامج «بيرل» لمكافحة الفساد المؤسسي يُعزز توعية قادة الأعمال المنتسبين للمبادرة بمنطقة الخليج

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية الهادفة إلى نشر ثقافة المساءلة والشفافية في مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج، أنها أجرت مؤخراً تقييماً مستقلاً لقياس فعالية مشروع «تطبيق ممارسات النزاهة في الأعمال التجارية الخاصة والعامة في منطقة الخليج»، الذي كانت قد نفّذته خلال الفترة من 2015 إلى 2020، بتمويل من «مبادرة سيمنز للنزاهة».

وتضمنت عملية التقييم التي نفّذها طرف خارجي مستقل، إجراء مقابلات مع أبرز أصحاب المصلحة والمعنيين ضمن برنامج مبادرة بيرل لـ «أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد المؤسسي».

وذلك لدارسة تأثير المشروع على مدى 5 سنوات من تطبيقه. وتوصَّل التقييم المستقل، إلى أنَّ «مبادرة بيرل نجحت في تنفيذ برامج ساعدت في إدماج ممارسات مكافحة الفساد في الشركات المنتسبة للمبادرة في منطقة الخليج.

وذكر ما لا يقل عن 53 % من رواد الأعمال، و78 % من الطلاب في دول مجلس التعاون، أن البرنامج كان له فضل كبير في تعزيز معرفتهم بممارسات مكافحة الفساد المؤسسي».

وقالت رانية سعداوي، المديرة التنفيذية لـ «مبادرة بيرل»: «برنامج أفضل الممارسات في مكافحة الفساد المؤسسي، من أبرز برامج مبادرة بيرل، حيث ساعدنا في بناء ثقافة مؤسسية إقليمية قائمة على الثقة والمصداقية والنزاهة، عبر القطاعات الحكومية والمؤسسية في منطقة الخليج، وانبثقت منه نماذج قيادية يحتذى بها بالنزاهة والقيم المهنية.

وستواصل مبادرة بيرل، العمل مع شركائها وأصحاب المصلحة، لترسيخ قيم النزاهة، والتشجيع على تبنيها على مستوى الشركات في المنطقة، مانحة إياهم كل الوسائل والموارد التي ستمكنهم من نشر ثقافة مؤسسية قويمة، والتعاون في تأسيس منظومة أعمال أكثر شفافيةً في المنطقة».

وكان للبرنامج 3 أهداف رئيسة، ركزت على توعية شركاء المبادرة في قطاعات الأعمال والتعليم والجهات الحكومية، أولها إصدار «مؤشر النزاهة الخليجي»، تستند إليه الشركات في قياس مدى نجاعة جهودها لتعزيز النزاهة، وفق المعايير العالمية. وتمثل الهدف الثاني في تأسيس مجتمع متنوع الأطراف وواسع النطاق، يدعو إلى التحاور، وتبادل الرؤى بين الجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، نظمت «مبادرة بيرل» أكثر من 26 فعالية (14 منها أقيمت حضورياً، و12 عبر الإنترنت)، منذ 2015، شارك فيها أكثر من 600 من الشخصيات الريادية وقادة الأعمال، الذين عملوا في سياق مشاركتهم على رفع معايير النزاهة المنتهجة في مؤسساتهم.

وركز الهدف الثالث للبرنامج، على إبراز أهمية التواصل مع قادة المستقبل، وتعزيز دورهم في البيئة المؤسسية، بتشجيع الجامعات في منطقة الخليج، على جعْل محور النزاهة جزءاً من المقررات الأكاديمية لتخصصات الأعمال.

وطوال السنوات الخمس من تنفيذ البرنامج، عكفت مبادرة بيرل على توفير منصة تواصل بين أكثر من 4,000 من طلاب 40 جامعةً خليجية، و163 من كبار مسؤولي الشركات، ليستفيدوا من خبراتهم ومعارفهم. ونظَّمت «مبادرة بيرل» مؤخراً «مسابقة دراسات الحالة في الخليج»، شارك فيها أكثر من 50 طالباً من 7 جامعات في دول الخليج، أجروا فيها دراساتٍ وأبحاثاً شاملة عن أفضل ممارسات الشفافية والمساءلة، وكُرِّم الفائزون خلال فعالية افتراضية، أقيمت مؤخراً.

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