«متروبوليتان» تبرم صفقة بيع شقتي بنتهاوس بـ102 مليون درهم في نخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة متروبوليتان تسجيل شركتيها العقاريتين، متروبوليتان بريميوم بروبرتيز ومقرها دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ومقرها أبوظبي، صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول 2021، بزيادة قدرها 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن أكبر الصفقات العقارية التي أبرمتها مجموعة متروبوليتان، بيع اثنتين من شقق بنتهاوس في مجمع «W Residence» بنخلة جميرا، بمبلغ 102 مليون درهم لنفس المشتري.

وسجلت مجموعة متروبوليتان أكثر من 1,000 صفقة عقارية في النصف الأول، مع زيادة المبيعات على الخارطة بنسبة 200٪، والمبيعات الثانوية بنسبة 300٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وقال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة ميتروبوليتان والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز:

«برزت دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وانفتاحاً في العالم، الأمر الذي أعطى المقيمين والمستثمرين ثقة كبيرة في سوق العقارات فيها. وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات التي اتخذت خطوات إيجابية مع إطلاق برنامج تطعيم ناجح، فضلاً عن طرحها حلولاً مبتكرة للتأشيرات والإقامة. وشهدنا طلباً قوياً على العقارات الفاخرة من مستثمرين أجانب.

وكانت 30٪ من الصفقات التي عقدناها في العام الماضي مع عملاء دوليين، وخاصة من رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا، وشهدنا في هذا العام استمراراً لذلك الاتجاه».

وبلغت نسبة مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم 15٪ من إجمالي المبيعات في النصف الأول من العام، مع ارتفاع متوسط سعر بيع العقارات الفاخرة من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم.

كما سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في عدد صفقات الفلل والمنازل، مع اهتمام ملحوظ وارتفاع في الطلب على العقارات المطلة على الواجهات البحرية والشواطئ.

وتعد مناطق دبي مارينا وداون تاون ونخلة جميرا وإعمار بيتشفرونت من المناطق العقارية دائمة النشاط، فضلاً عن أن سوق العقارات على الخارطة يطرح مشاريع جديدة رائعة تباع بوتيرة سريعة. وقد شهدت عقارات بيتشفرونت أعلى زيادة في الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

واستثمرت الشركة بكثافة في توظيف الوكلاء لتتمكن من استيعاب حجم النجاح التجاري الأخير الذي حققته. وتهدف المجموعة إلى زيادة عدد موظفيها ليتجاوزوا 300 موظف بحلول نهاية العام، مما يجعلها أكبر شركة عقارية في الإمارات. وتتوقع المجموعة أن تزيد قيمة صفقاتها العقارية بأكثر من الضعف بحلول نهاية العام.

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