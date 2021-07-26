عجمان توقف العمل بخدمة دفع رسوم المواقف باستخدام أجهزة الدفع التقليدية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحويل خدمة دفع رسوم المواقف لخدمة ذكية، بنسبة 100 %، حيث أوقفت عملية دفع الرسوم بالأجهزة التقليدية معلنةً انتهاء العمل بها. ويأتي ذلك في إطار مواكبة الدائرة لتوجهات القيادة الحكيمة والساعية للمضي في مضمار التحول الذكي في جميع الخدمات وتوفير الخدمات للجمهور باستخدام التطبيقات الذكية والتي توفر الكثير من الوقت والجهد.

تطبيقات

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية أن الدائرة ماضية وبقوة لتحويل كافة خدماتها لخدمات ذكية تصل للمتعامل في أي مكان وأي وقت، كما أن تدشين التطبيقات الذكية والأنظمة المتطورة يحقق الأهداف المنشودة. مبينا أن كافة مواقف الإمارة تشهد استخداماً على مدار الساعة من قبل السكان والزوار وعليه ارتأت الدائرة اعتماد خيارات الدفع الذكية والأكثر سهولة ومرونة وأماناً وخاصة في ظل الظروف السائدة وسط جائحة كوفيد 19 وفي ظل الإجراءات الواجب اتباعها للتقليل من استخدام الأجهزة والعملات النقدية والعمل على استبدالها بالخيارات الذكية والبدائل المتاحة.

وأوضح النعيمي أن البدائل متنوعة أمام مستخدمي المواقف حيث بإمكانهم الانتفاع بالخدمة من خلال ارسال الرسائل النصية القصيرة أو باستخدام التطبيق الموحد للدائرة MPDA، مؤكداً على حرص الدائرة على تقديم الأفضل لكافة فئات وشرائح المجتمع.

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