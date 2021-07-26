«زوهو» تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أنه بدءاً من اليوم، سيصبح حل إعداد الفواتير الإلكتروني لديها مجانياً بالكامل، لتعزيز الدعم الذي تقدمه الشركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات. وتطبيق Zoho Invoice، متوافق مع قوانين ضريبة القيمة المضافة المحلية.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل عملية إعداد الفواتير وتحصيل الدفعات تحدياً، بسبب التكاليف الإدارية ومحدودية عدد الموظفين، وعدم كفاية الموارد والقيود الزمنية. وإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركات إلى القدرة على الوصول إلى البيانات عن بعد، ما أدى إلى الانتقال من الحلول في موقع العمل إلى الحلول المعتمدة على تكنولوجيا السحابة.

ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة Analysys Mason، فإن إنفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحلول في موقع العمل لإدارة الفواتير، سيكون راكداً بين الأعوام 2019 و2025، بينما سيتزايد الإنفاق على حلول إعداد الفواتير القائمة على تكنولوجيا السحابة، من 0.9 مليار دولار، إلى 2.1 مليار دولار. ويمكّن تطبيق Zoho Invoice، المعتمد بالكامل على تكنولوجيا السحابة، الشركات من إنشاء وإرسال فواتير مصممة بالكامل حسب الطلب واحترافية، في أقل من دقيقة، ومتابعة المدفوعات بشكل آلي، والحصول على الدفعات إلكترونياً، بما يحقق الكفاءة في عملية إعداد الفواتير.

وتقدم زوهو الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ أكثر من 20 عاماً، وساعد التطبيق الشركات في تلبية احتياجاتها المتعلقة بالفواتير، لمدة 13 عاماً من هذه الأعوام. وسيواصل العرض المجاني من Zoho Invoice، مساعدة الشركات على تحقيق انسيابية عملية إعداد الفواتير، وتحصيل المدفوعات، من خلال تحصيل مبسّط للمدفوعات، وإعداد مبسّط للفواتير، ومعالجة المسائل الضريبية، وغير ذلك الكثير. ويتكامل التطبيق مع تطبيقات زوهو، وكذلك تطبيقات الأطراف الثالثة، وبالتالي، يمكن للشركات استخدام الحل لمزامنة معلومات حسابات العملاء لديها، سياقاً مع الأنظمة ذات الصلة.

وقال حيدر نظام رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تتركز جهودنا على مساندة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي دعم بدوره زوهو منذ البداية، ونحن نتفهم التحديات التي اضطرت هذه الشركات لتحمّلها، نتيجة الوباء العالمي، ونأمل من خلال توفير Zoho Invoice بشكل مجاني، أن نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعافي والنمو، وسط هذه الأوقات العصيبة التي يواجهونها اليوم، وفي المستقبل.

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