«هلب أي جي» تطلق خدمة جدار حماية مُدارة متقدّمة لتطبيقات الويب

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال» ومستشار أمن تكنولوجيا المعلومات الموثوق به في المنطقة، خدمة مُدارة ومتقدّمة لجدار حماية تطبيقات الويب (AWAF) مقدمة بالكامل عبر السحابة .

والتي تعمل بشكل استباقي على تحسين المستوى الأمني للمؤسسات التي تعتمد على التطبيقات المستندة إلى الويب.

وتتماشى الخدمة مع تطوّر «هلب أي جي» المتمحور حول الخدمات والهادف إلى منح العملاء نفاذاً بلا انقطاع إلى تقنيات الأمن السيبراني الرائدة .

والتي يتمّ تشغيلها بوساطة منصّات داخل الدولة مع إمكان الوصول على مدار الساعة إلى مواهب الأمن السيبراني على أساس نموذج الدفع التدريجي.

وباستخدام تكنولوجيا جدار حماية تطبيقات الويب المتطورة، تعمل هذه الخدمة على حماية تطبيقات العملاء القائمة على الشبكة العنكبوتية من أيّ هجمات قد تستهدف الثغرات المعروفة وغير المعروفة، من دون التأثير في حركة مرور البيانات المشروعة.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: مع انتقال المزيد من التطبيقات إلى السحابة، أصبح العملاء أكثر عرضة لهجمات متطوّرة إذ يستفيد المتسلّلون من نواقل الهجوم التي تتجاوز الشبكات التقليدية وتقنيات الأمن القائمة على المضيف.

وتعمل خدمة «هلب أي جي» المُدارة المتطوّرة لجدار حماية تطبيقات الويب على تحسين مستوى الأمن السيبراني للعملاء ومنحهم حماية متميزة في القطاع مع ضمان حصولهم على تطبيقات أعمال قائمة على الويب من دون أيّ انقطاع.

وأضاف: غالباً ما تواجه فرق الأمن في الشركات صعوبة في مواكبة توصيات التحوّل الرقمي. ما يجعلهم بالتالي يحتاجون إلى مساعدة خبراء رائدين ومتمرّسين في قطاع الأمن السيبراني من أجل اتّخاذ تدابير أمنية على مستوى طبقة تطبيقات الويب لحمايتها، وكذلك الخوادم الأساسية وقواعد البيانات التي تدعمها. وتوفر لهم هذه الخدمة الحماية الاستباقية والدعم والإدارة على مدار الساعة، بغض النظر عن مكان المستخدم النهائي.

ونظراً إلى أنها تعمل عبر السحابة فقط، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة تشغيلية غير محددة، والتي يمكن أن تندمج بسلاسة مع أي تطبيق أو خادم ويب مستضاف في أيّ مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عما إذا كان خادم الويب الخاص بالعميل النهائي قد تم تشغيله في أماكن العمل الخاصة به، أو في مركز بيانات خاص أو عما إذا كان مستضافاً في السحابة العامة.

وبناءً على هندسة التصميم البسيط للتأشير وإعادة التوجيه، تتمّ إعادة توجيه حركة مرور تطبيقات الويب الخاصة بالعميل من خلال حقن المسار على نظام أسماء النطاقات نحو نموذج خدمة «هلب أي جي» المُدارة والمتطوّرة لجدار حماية تطبيقات الويب، لفحص حركة المرور الواردة وتصفيتها وفرض القوانين اللازمة بناءً على السياسات المخصصة.

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