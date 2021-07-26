دراسة جديدة: مؤسسات الخدمات المالية الأكثر تفاؤلاً حيال عمليات التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

أشار تقرير استراتيجية حالة التطبيقات السنوي السابع لشركة F5 إلى أنّ قطاع الخدمات المالية هو الأكثر تفاؤلاً حيال عمليات التحول الرقمي من بين جميع القطاعات الصناعية الأخرى.

وخلص التقرير إلى أن 100% من مؤسسات الخدمات المالية التي شملتها الدراسة تدعم حالياً جهود التحول الرقمي لديها، مقارنة مع 84% للعام الماضي.

كما أفاد التقرير أن ما يقارب من 75% من الشركات تعمل حالياً بشكل وثيق على أتمتة العمليات التشغيلية، وأن معظم هذه الشركات تتطلع للاستفادة من الأعمال القائمة على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت ذاته، باتت عمليات «القياس عن بعد» تحظى باهتمام متزايد في ظل السعي الحثيث لصناع القرار للاستفادة من الرؤى الغنية للبيانات القابلة للتحليل.

وقالت لوري ماكفيتي، الخبيرة التقنية الأولى لدى شركة F5: أسهمت جائحة كوفيد – 19 بتسريع عمليات التحول الرقمي العالمية وتمركزها حول المستقبل القائم على البيانات«.

وأضافت:»بتنا نرى اليوم قيام المزيد من صانعي القرار في مجال الخدمات المالية بتبني تقنيات السحابة العامة والبرمجيات المقدمة كخدمة (SaaS).

ويبذلون المزيد من الجهود للاستفادة من العمليات التشغيلية القائمة على الذكاء الاصطناعي (AIOps)، ويسعون لاعتماد أفضل تقنيات أمن وحلول تسليم التطبيقات التي يمكن تنفيذها بسهولة لتزويدهم بالبيانات والرؤى التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المستنيرة.

وباتت مسألة توفير أمن التطبيقات وحلول تسليم التطبيقات على السحابة المتعددة تمثل أولوية قصوى لصناعة الخدمات المالية؛ حيث أكد 92% من المشاركين في الدراسة أهمية نشر حلول أمن التطبيقات في السحابة وفي مراكز البيانات المادية.

وبرزت مؤسسات الخدمات المالية كمؤسسات رائدة في عمليات التوسع الرقمي، إذ تركز هذه المؤسسات على أتمتة عمليات الأعمال، والتنسيق، بهدف تزويد عملائها بتجارب رقمية أكثر سهولة وراحة. وأفاد التقرير أن 70% من مؤسسات الخدمات المالية تقع ضمن هذه الفئة، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى. كما سجلت مؤسسات الخدمات المالية أيضاً ارتفاعاً بنسبة 13% في جهود الأتمتة والتنسيق، وشهدت زيادة كبيرة بنسبة 40% في جهود تحديث التطبيقات، مقارنة بالعام الماضي.

كما أكد أكثر من 4 من أصل 5 مشاركين في الدراسة من المتخصصين في مجال الخدمات المالية (83%) قيامهم بتحديث التطبيقات، لا سيما تلك المرتبطة بمكتب دعم خدمات تكنولوجيا المعلومات، ووظائف خدمة العملاء. وتوقع 21% من مؤسسات الخدمات المالية المشاركة زيادة عمليات نشر السحابة العامة لديهم، مقارنة مع 15% من باقي المشاركين في الدراسة.

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