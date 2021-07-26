«مفاجآت صيف دبي» تواصل تقديم العروض

المصدر: دبي - البيان

تواصل النسخة الحالية من مفاجآت صيف دبي، تقديم العروض الترويجية للمتسوقين، حيث تستضيف عرض «تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي»، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً في الدورة الماضية، واستقطبت المئات من المتسوقين من سكان وزوار دبي، ومنحتهم فرص ربح رائعة، وجوائز قيمة، حيث تعود كأحد أبرز فعاليات التسوق، وأكثرها شعبية خلال موسم مفاجآت صيف دبي، ضمن أجواء التسوق الآمنة، والعروض الترويجية والصفقات الرابحة.

ويدعو عرض التسوق الذي يستمر 3 أيام، من 29 وحتى 31 يوليو، سكان دبي وزوارها، للاستمتاع بأجواء التسوق، والاختيار من بين مجموعة واسعة وفريدة من الساعات الرائعة، والنظارات العصرية، من مجموعة متاجر ريفولي وريفولي آي زون وآور تشويس، في مختلف أنحاء المدينة.

ويقدم العرض صفقاتٍ لا تقبل المنافسة، حيث يمكن للعملاء، ولمدة 72 ساعة، الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الساعات والنظارات ذات التصميمات العصرية والكلاسيكية، التي تتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، وفرصة امتلاك ساعات ونظارات جديدة.

وتلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة في الدورة الحالية، من مفاجآت صيف دبي بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة.

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