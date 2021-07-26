إطلاق مكتب إقليمي لعلامة «دكهامز» البريطانية في دبي

المصدر: دبي - البيان

تم إطلاق دكهامز، العلامة البريطانية التجارية في دبي، فيما جرى تعيين الإمارات العالمية للإطارات، وهي إحدى شركات مجموعة عبدالله المسعود وأولاده، لتكون الموزع الحصري لدكهامز في الإمارات.

وتأسست دكهامز لزيوت التشحيم عام 1899 على يد الكيميائي البريطاني ألكسندر دكهام، وأجرت على مدار سنواتها تطويرات هندسية رائدة في مجال الطيران، وحطمت الأرقام القياسية للسرعة في رياضة السيارات. وقال جابر شيث، رئيس مجلس إدارة دكهامز: «متحمسون للغاية لإطلاق علامتنا التجارية البريطانية في سوق الإمارات. ويتطلع مكتبنا الإقليمي في دبي إلى التعريف بالعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا الإطلاق».

وقال ك. فينكاتارامان، الرئيس التنفيذي العالمي للشركة: تعد دكهامز واحدة من أشهر العلامات التجارية لزيوت التشحيم بين مستخدمي السيارات والمتخصصين في التجارة. نواصل تطوير تقنياتنا لأنها إرثنا. منتجاتنا شهادة على احترامنا للاستدامة ومهمتنا في الحفاظ على تقدم العالم. ستكون الإمارات العالمية للإطارات، وهي إحدى شركات مجموعة عبدالله المسعود وأولاده، الموزع الحصري لنا في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز