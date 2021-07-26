75 % زيادة التجارة بين الإمارات والبحرين في الربع الثاني

المصدر: المنامة – البيان

شهدت التجارة بين الإمارات والبحرين انتعاشاً كبيراً إذ زادت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين بنسبة 75٪ على أساس سنوي في الربع الثاني 2021.

وبلغت قيمة التجارة بين الإمارات والبحرين 672 مليون دولار (2.47 مليار درهم) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يمثل نحو 40% من تجارة البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

واحتلت التجارة مع السعودية المرتبة الأولى، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات والواردات بين المملكتين 781 مليون دولار في الربع الثاني، وبلغت التجارة بين البحرين وعُمان 141 مليون دولار، وتلتها التجارة مع الكويت التي وصلت إلى 99 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من 2021.

وأظهرت البيانات أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين بلغت قيمتها الإجمالية 1.69 مليار دولار في الربع الثاني 2021، بزيادة 38% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وكانت التجارة الدولية قد تعثرت في الربع الثاني من عام 2020 إذ تسببت عمليات الإغلاق في إغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد بشكل كبير.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول 2021 نحو 3.45 مليارات دولار مقارنة بـ2.88 مليار دولار في النصف الأول 2020.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية: سعداء للغاية برؤية التجارة غير النفطية بين الإمارات والبحرين تنتعش بقوة، إذ تعطي هذه البيانات مؤشراً واضحاً إلى استعدادنا للنمو وسعينا للاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية التي شكلتها الجائحة.

وارتفعت قيمة صادرات البحرين دولياً بأكثر من 70% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8% إلى ما يزيد قليلاً على مليار دولار.

صادرات

شملت بعض أكبر الصادرات إلى الإمارات خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، والجبن والبسكويت المصنوع في مصانع ضخمة بلغت تكلفتها ملايين الدولارات في البحرين. وبرزت البحرين في المنطقة بقوة في مجال تصنيع السلع الاستهلاكية، مع اختيار شركات السلع الاستهلاكية العالمية البحرين قاعدة تصنيع إقليمية ومركز توزيع.

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