الأسهم خضراء وسوق دبي يصعد 1.1 %

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في نهاية تعاملات أمس في مستهل تعاملات الأسبوع وبعد إجازة عيد الأضحى.

وعاود سوق دبي الصعود بدعم القطاعات القيادية، فيما واصل سوق أبوظبي التحليق وتجاوز مستوى 7 آلاف نقطة، بينما يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.14 مليار درهم، منها 1.08 مليار درهم بأبوظبي و64 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 219 مليون سهم، موزعة بواقع 56 مليون سهم في دبي و163 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 5860 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي 1.1% ليصل إلى 2774 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 0.21% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.59%، فيما تراجع «سوق دبي المالي»0.91%، و«شعاع كابيتال» 0.28 %.

وصعد قطاع البنوك 1.52% بصعود «الإمارات دبي الوطني» 3.05%، و«دبي الإسلامي» 0.60%. كما صعد قطاع العقار 1.29% بارتفاع «إعمار العقارية» 1.26% و«إعمار للتطوير» 1.65%، و«الاتحاد العقارية» 1.66%. وارتفع سهم «إعمار مولز» 2.05%، بينما تراجع «داماك» 0.8% و«ديار» 0.34%.

وصعد قطاع التأمين 0.12% و«الاتصالات» 1.49%. وتراجع قطاع النقل 0.32% بهبوط «الخليج للملاحة» 4.76% و«أرامكس» 1.04%، بينما صعد سهم «العربية للطيران» 0.74%، وتراجع قطاع الخدمات 0.9%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 15.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ8 ملايين، و«دبي الإسلامي» 7.4 ملايين. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.93%، تلاه «الإثمار القابضة» 9.57%، ثم «مصرف عجمان» 3.26%. وكان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.58% ليغلق عند 7105 نقاط بدعم مكاسب قطاع البنوك 0.32% بصعود «أبوظبي الأول» 0.12% و«أبوظبي الإسلامي» 2.05% و«أبوظبي التجاري» 0.59%. وصعد قطاع العقار 0.02% بارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.32%. وصعد قطاع الطاقة 0.77% بدعم صعود سهم «أدنوك للتوزيع» 0.46%، و«دانة غاز» 2.53% وتراجع «طاقة» 1.47%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.72% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، بينما استقر سهم «الياه سات» عند إغلاقه السابق. وصعد قطاع الاستثمار 1.02% بصعود «ألفا ظبي» 3.57%، و«إشراق» 1.16% و«الواحة كابيتال» 0.7%، بينما استقر سهم «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق. وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 247 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» 212 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 205 ملايين.

وحقق سهم «ريم للاستثمارات» أكبر وتيرة صعود 14.96%، تلاه «القدرة القابضة» 14.79% ثم «بلدكو» 8.14%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.03%.

إفصاحات

● حدد بنك الإمارات دبي الوطني يوم غدٍ الثلاثاء لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

● يجتمع مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي غداً الثلاثاء، لمناقشة البيانات المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.

● أعلن بنك دبي التجاري عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول 2021.

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