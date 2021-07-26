ثلثا موظفي الإمارات يشعرون بالولاء نحو شركاتهم

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان أجراه موقع «بيت.كوم»، للوظائف، بالتعاون مع منظمة «يوجوف»، أن ثلثي موظفي الإمارات (64%) يشعرون بالولاء تجاه شركتهم الحالية. فيما أفاد 16% فقط بأنهم لا يشعرون بالولاء، وكان بقية المشاركين محايدين بخصوص ذلك. ويهدف الاستبيان الذي يحمل عنوان «ولاء الموظفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى اكتشاف العوامل الرئيسية التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه الشركة التي يعملون فيها.

وأوضح الاستبيان أن ثلاثة أرباع الموظفين ونسبتهم 75% يشعرون بالفخر عند التحدث عن منتجات شركتهم وخدماتها، كما أن أكثر من 6 من 10 يوصون بشركتهم كمكان عمل جيد للآخرين. وتشمل الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات التي تمتلك موظفين مخلصين وملتزمين بمبادئها، ضمان مستوى أعلى من الإنتاجية والإبداع فضلاً عن انخفاض التكاليف. ووفقاً لنتائج الاستبيان، تُعد جودة العمل الأفضل (77%)، واستعداد الموظفين لبذل أقصى ما بوسعهم (74%)، وزيادة الإنتاجية (70%) من أهم فوائد ولاء الموظفين.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: مع بدء الشركات بالتكيف تدريجياً مع التغيرات التي فرضها الوضع الجديد، أصبح أصحاب العمل يركزون على العوامل التي تعزز مستويات مشاركة وولاء الموظفين. والنتيجة هي موظفون سعداء وراضون عن وظائفهم، حيث يعتبر الموظفون تقدير الشركات لهم والمزايا والرواتب التي يتقاضونها أولوية قصوى بالنسبة لهم. إن شعور الموظفين بتقدير الشركة لوقتهم وجهودهم يخلق رابطاً قوياً بين كل من الموظفين والإدارة، مما يعزز ولاءهم وإخلاصهم تجاه الشركة.

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