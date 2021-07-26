شراكة بين «اتصالات» و«يل» لتزويد حلول الأقفال الذكية للأبواب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» عن شراكة جديدة مع «يل» الشرق الأوسط، لتزويد الأقفال الذكية للأبواب وملحقاتها والباقات الخاصة بها، إسهاماً في تأمين راحة البال للعملاء والدخول الذكي بلا مفتاح إلى منازلهم. وتقدم «اتصالات» هذه الخدمات عبر خطط دفع مرنة تضم ميزة الدعم ما بعد البيع وكفالة لمدة عام من شركة «يل»، حيث تدير «اتصالات» تجربة العميل في اختيار المنتج المناسب له وفقاً لاحتياجاته. وفي حين تقدم «يل» تركيب الأقفال الذكية والملحقات بتكلفة إضافية، يتم إعفاء عملاء «اتصالات» من رسوم التركيب.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: تلتزم «اتصالات» بتطوير وتوفير منظومة متكاملة من خدمات المنزل الذكي سعياً لإثراء تجارب العملاء في تقنية إنترنت الأشياء وتعزيز مستويات الراحة والأمن والتحكم الذكي في منازلهم. وتشكل هذه الشراكة مع «يل» الشرق الأوسط خطوة هامة في توسيع محفظة الخدمات الذكية التي نوفرها للعملاء ولتمكينهم من إدارة الدخول إلى منازلهم عبر الهاتف الذكي ومن أي مكان في العالم.

خدمات

من جانبه، قال أحمد أستل، نائب الرئيس التنفيذي في «يل» الشرق الأوسط: يثق الملايين من العملاء حول العالم بالخدمات التي تقدمها «يل» ونحن ملتزمون بتطوير نطاق أعمالنا من خلال الشراكات المثمرة مع الشركاء الموثوقين مثل «اتصالات» لتزويد العملاء بالخدمات والتجارب الآمنة والذكية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

ويُعد القفل الذكي الخيار الملائم للشقق المستأجرة، حيث يتوافق هذا القفل مع مجموعة واسعة من الأبواب ويتسم بسهولة تركيبه فوق الأسطوانة الداخلية للقفل الموجود مسبقاً بما يتيح للعملاء إمكانية استخدام المفاتيح الخاصة بهم أيضاً دون الحاجة لتعديل الأبواب.

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