«رُوّاد» تمول 70 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً منذ تأسيسها

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في النصف الأول 2021 جهودها ومبادراتها الرامية لتعزيز نجاح مشاريعها الأعضاء في الإمارة، وتمكينها من اجتياز التحديات الناجمة عن «كوفيد 19»، واستدامة أعمالها بنجاح في الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار نجحت «رُوَّاد» منذ تأسيسها في تمويل 70 مشروعاً بقيمة 22.2 مليون درهم.

وأكد سلطان عبدالله بن هدّة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أهمية تضافر الجهود الحكومية والخاصة للوقوف مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال الإماراتيون، لضمان استمرارها في هذه الظروف الصعبة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في مجالات التمويل والاستشارات والتدريب وتوفير المزيد من الحوافز والتسهيلات ورفدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة، فضلاً عن المبادرات والمشاريع والبرامج الأخرى التي تعزز من حضورهم ونجاحهم في السوق.

بدوره، كشف حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة «رُوَّاد» أن إجمالي عدد المشاريع الممولة من تأسيس المؤسسة وحتى تاريخه بلغ 70 مشروعاً، وبقيمة تمويل فعلية إجمالية بلغت 22.2 مليون درهم، وانقسمت هذه المشاريع الممولة إلى 49 مشروعاً حصلت على تمويل مباشر من المؤسسة وبإجمالي يقارب 11 مليون درهم، بينما تم تمويل 21 مشروعاً من خلال مصرف الشارقة الإسلامي وبإجمالي 11.2 مليون درهم.

58 مشروعاً

أوضح مدير مؤسسة «رُوَّاد» أن المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية توزعت إلى 58 مشروعاً في أنشطة الأغذية والضيافة والمطاعم، فيما جاءت 8 مشاريع في مجال نشاط مراكز التجميل، و7 مشاريع في صيانة وغسيل السيارات، و6 مشاريع في أنشطة تجارة الطيب والعطور، و6 مشاريع في نشاط تأجير الملاعب الرياضية.

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