تعاون اقتصادي بين الشارقة وكوريا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي والمناطق الشمالية، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة، ونظيراتها الكورية الجنوبية، وسبل دعم الشراكات بين الجانبين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في تقنية المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والثقافة.

جاء ذلك، خلال استقبال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، في مقر الغرفة، مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي والمناطق الشمالية، والوفد المرافق.

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