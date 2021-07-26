"فوربس": الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي في 2021

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنِّف اقتصاد الإمارات كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام 2021، وفقاً للقائمة التي نشرتها أمس مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الأمريكية، والتي صنفت فيها الاقتصادات العربية، وفقاً للناتج المحلي الإجمالي الذي حققته كل دولة في العام 2020 والمتوقع أن تُحققه في العام 2021.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» في التقرير المُرفَق بالقائمة أنه من المتوقع أن تحقق الإمارات ناتجاً محلياً إجمالياً تبلغ قيمته 401.5 مليار دولار في نهاية العام الجاري، بالمقارنة مع 354.3 في نهاية العام الماضي.

وكان المركز الأول على القائمة من نصيب المملكة العربية السعودية، والتي توقع التقرير أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2021 إلى 804.9 مليارات دولار، بالمقارنة مع ناتجها في نهاية 2020 والذي بلغ 701.5 مليار دولار.

وحصلت مصر على المركز الثالث بنمو من المتوقع أن يبلغ 394.3 مليار دولار في نهاية 2021، بالمقارنة مع 361.8 مليار دولار في نهاية 2020.

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