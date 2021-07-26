مكتب أبوظبي للمقيمين يختار «هب 71» لتزكية رواد أعمال التكنولوجيا للتأشيرة الذهبية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «هب 71» Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أن مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية اختارها كمؤسسة مخوّلة لتزكية المواهب الاستثنائية في مجال التكنولوجيا للحصول على التأشيرة الذهبية الخاصة برواد الأعمال من أبوظبي.

وستتولى Hub71 تقييم الطلبات وإصدار رسائل التزكية لرواد الأعمال الموهوبين في مجال التكنولوجيا ليتمكنوا من نيل التأشيرة الذهبية، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وما إن يحصل رواد الأعمال على رسالة تزكية من Hub71، ستردّ دائرة التنمية الاقتصادية والهيئة على الاستفسارات المتعلقة بالموافقة النهائية على التأشيرة الذهبية لرواد الأعمال وإصدارها.

تأشيرة 5 سنوات

والتأشيرة الذهبية صالحة لمدة 5 سنوات، وتمكّن رواد الأعمال الأجانب والمقيمين في الإمارات من الحصول على إقامة طويلة الأمد لبناء وتوسيع نطاق الحلول التقنية المبتكرة. وسيحصل على التأشيرة أيضاً الزوجة والأطفال إضافة إلى 3 من المديرين التنفيذيين العاملين مع رائد الأعمال، بحيث يتاح لهم جميعاً العيش والعمل والدراسة في سوق حيوي دون الحاجة إلى كفيل مواطن.

ويعدّ الابتكار وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة من الأولويات بالنسبة إلى دولة الإمارات، وهي تندرج في إطار طموحاتها الرامية إلى إنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة بما يتماشى مع خطة مئوية الإمارات 2071. وستتولى Hub71 مراجعة الطلبات المقدمة من رواد الأعمال العاملين في مجموعة متنوعة من قطاعات التكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا المالية والصحية والتعليمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

في هذا الإطار، قال إبراهيم عجمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71 ورئيس المشاريع والنموّ في شركة مبادلة للاستثمار: "نفتخر بكوننا إحدى المؤسسات البارزة في الإمارات التي عُهدت إليها مهمة مراجعة ودعم طلبات المتخصصين الموهوبين في مجال التكنولوجيا للحصول على التأشيرة الذهبية الخاصة برواد الأعمال. ويعد ذلك دليلاً إضافياً على مصداقيتنا كمنظومة تكنولوجية تقود مسيرة تعزيز ريادة الأعمال. إنّ إمارة أبوظبي تقدّم لرواد الأعمال البنية التحتية اللازمة وما يحتاجون إليه من موارد ودعم .

متطلبات

يجب أن يملك رائد الأعمال مشروعاً ناجحاً بالإمارات بقيمة لا تقلّ عن 500 ألف درهم. ويجب أن يكون للمشروع علاقة بقطاعات اقتصادية محددة كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصحة، والصناعات الطبية والصيدلية، والسياحة، والزراعة وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والطيران والدفاع، والبتروكيماويات، والصناعة والتعليم. وللقطاعات الأخرى، يمكن لـHub71 دعم الطلبات كمؤسسة معتمدة من اقتصادية أبوظبي.

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