الإمارات تتصدر إقليمياً في طرح السندات وعائداتها

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في طرح السندات، وكذلك في عائداتها على مدار العام الماضي، وفقاً لتقرير شركة «ريفينيتيف» الأمريكية، الصادر أمس، بعنوان «مراجعة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عن عام 2020 بكامله».

وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لعائدات السندات التي طرحتها الإمارات على مدار 2020، بلغت 40.6 مليار دولار، وبارتفاع نسبته 20 % عن إجمالي عائدات السندات التي أصدرتها في 2019.

وذكر التقرير أن الإمارات تصدرت المنطقة في القيمة الإجمالية للرسوم البنكية التي حصلتها مصارفها، نظير مشاركاتها في الترتيب لعمليات طرح السندات على مدار 2020، حيث بلغت القيمة 433.9 مليون دولار. وأضاف أن الإمارات والسعودية، استأثرتا معاً بنحو ثلثي الرسوم المصرفية عن عمليات طرح السندات في المنطقة على مدار العام الماضي.

وأوضح أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسة المُستَهدَفَة على مستوى المنطقة، لإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ خلال 2020.

وأفاد التقرير بأن الوضع لم يتغير في النصف الأول، حيث تصدرت الإمارات في القيمة الإجمالية للسندات المطروحة على مستوى المنطقة خلال الفترة المذكورة، حيث أصدرت الإمارات وحدها سندات بقيمة إجمالية بلغت 20.6 مليار دولار. وأضاف أن طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للتوزيع، بطرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بقيمة 1.2 مليار دولار في مايو الماضي، كان بمثابة المحرك الرئيس لارتفاع حصة الإمارات في أسواق المال بالمنطقة خلال النصف الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز