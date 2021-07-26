مخالفة الشركات غير المسجّلة بـ«المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة الشركات غير المسجلة في نظام المستفيد الحقيقي بعد انتهاء مهلة الإقرار والتي كانت حتى تاريخ 30 يونيو 2021، وذلك لضمان التزام الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بالتشريعات المعمول بها. وجاء تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين بعدما أطلقت اقتصادية دبي حملة توعية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتوعية قطاع الأعمال عن أهمية التسجيل في نظام المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

ودعت اقتصادية دبي الشركات في دبي إلى ضرورة المبادرة للتسجيل وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة أو عبر مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز الخدمة.

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