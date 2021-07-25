شراكة بين «هورايزون» ماليزيا و«سلوانا دايموند» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن الدكتور علاء عبدالله، الرئيس التنفيذي لـ «هورايزون جروب» في ماليزيا، أنه تم توقيع مذكرة شراكة بين مجموعته وبين شركة «سلوانا دايموند» في دبي. وتتضمن الاتفاقية شراء «سلوانا» 5000 شجرة «دوريان» على ثلاث مراحل مع انتهاء عام 2023، بقيمة استثمارية تلامس نحو 100 مليون درهم.

وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة بين المجموعتين من خلال اجتماع افتراضي الذي جرى الأسبوع الماضي، من خلال الفيديو كونفرنس ما بين الدكتور علاء عبدالله، وفراس أبو هديب، الرئيس التنفيذي لـ «سلوانا دايموند». وتمنى الطرفان أن تكون هذه بداية لاستثمارات أخرى ممكن أن تتم من خلال مشاريع متعددة مستقبلاً بما يعود بالنفع والربح لأسهم الشركتين والمستثمرين.

وتعد «سلوانا دايموند» من أكبر المستثمرين لدى «هورايزون» في مشروع شجر «الدوريان»، ومن المخطط أن تحقق هذه الصفقة الأرباح للطرفين والمستثمرين، وستكون بداية لمشاريع استثمارية أخرى قريبة.

وتقوم «هورايزون» حالياً بإنشاء مشروع جديد في ماليزيا وهو هايبر ماركت الأكبر من حيث المساحة، وسيتم الإعلان عن افتتاحه قريباً، وكانت المجموعة أعلنت سابقاً عن استثمارات بقيمة 25 مليون درهم في أبوظبي.

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