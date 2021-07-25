اقتصادية دبي تبدأ بمخالفة الشركات غير المسجلة في نظام المستفيد الحقيقي

المصدر: البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة الشركات غير المسجلة في نظام المستفيد الحقيقي بعد انتهاء مهلة الإقرار والتي كانت حتى تاريخ 30 يونيو 2021 وذلك لضمان التزام الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة بالتشريعات المعمول بها.

وجاء تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين بعدما أطلقت اقتصادية دبي حملة توعوية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لتوعية قطاع الأعمال عن أهمية التسجيل في نظام المستفيد الحقيقي وذلك في إطار سعي اقتصادية دبي لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات "المستفيد الحقيقي.

وتدعو اقتصادية دبي الشركات المسجلة في إمارة دبي إلى ضرورة المبادرة للتسجيل وتقديم بيانات المستفيد الحقيقي من خلال الخدمات الالكترونية المتوفرة عبر الرابط



https://eservices.dubaided.gov.ae/BeneficiaryOwner

أو عبر مركز الاتصال+97144455555

أو البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae أو زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

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