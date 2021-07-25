كهرباء الشارقة تنجز 4 محطات توزيع و755 كشافا لإنارة استراحة السحب

المصدر: وام

أنجزت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الأعمال الكهربائية الخاصة بتغذية مشروع استراحة السحب بمنطقة المديفى بالتيار الكهربائي من خلال تركيب عدد 4 محطات توزيع فرعية و كذلك أعمال إنارة الطريق المؤدي للإستراحة بتركيب عدد /755/ كشاف ومصباح إنارة موفر للطاقة LED ويعتبر هذا المشروع من المشروعات السياحية الرائدة بمدينة خورفكان.

وأكد المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن إهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمدينة خورفكان جعلها وجهة سياحية تزخر بالعديد من المشروعات والمقومات السياحية ومنها استراحة السحب الذي تقع على قمة جبلية شاهقة بإرتفاع 580 مترا وتعتبر إضافة نوعية لهذه المقومات تعزز من جمال المدينة وشموخها وتوفر فرصة للاستمتاع بطبيعة مدينة خورفكان ومناظرها الطبيعية الخلابة.. موضحا أن فرق العمل بالهيئة بذلت جهود كبيرة لإنجاز العمل في الوقت المحدد وبجودة وكفاءة عالية وبطريقة جمالية تتناسب مع المشروع.

وأشار إلى أنه تم تركيب عدد 4 محطات توزيع فرعية جهد 11/0.415 ك.ف تشمل المحطة الخاصة بالاستراحة وتحتوى على محولين طاقة كل محول منهما 1500 ك.ف.أ وعدد ثلاث محطات فرعية طاقة كل واحدة 100 ك.ف.أ كما تم تمديد كابلات جهد عالي 11 ك.ف بطول كلي 14,916 كم على امتداد الشارع المؤدي للاستراحة.

وأضاف أنه تم تركيب وتشغيل إنارة طريق إستراحة السحب بعدد 755 كشافا ومصباحا من نوعية خاصة بإرتفاع واحد متر تراعي جمال الطريق مثبتة على الحواجز الأسمنتية وتمديد كيبلات بطول 10000 متر لتوصيل الكشافات والمصابيح مع صناديق التحكم بالإنارة الخاصة بها وعددها /6/ صناديق يتم تغذيتها من المحطات الفرعية الثلاث التي تم تركيبها لإنارة طريق المشروع.

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