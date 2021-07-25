المصدر: (دبي - سيد صالح)

احتلت الإمارات صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل مكان لتأسيس أعمال تجارية وإنشاء شركات ومشروعات وفق تصنيف موقع «ذا ويب رايتر سبوتلايت».

وفي تقرير عن «أفضل 5 أماكن لبدء عمل تجاري في الشرق الأوسط»، استناداً إلى مقومات الجاذبية للأعمال التي تمتلكها كل دولة، قال الموقع إن الإمارات اعتلت الصدارة في القدرة على استقطاب الاستثمارات والأعمال التجارية الجديدة على مستوى المنطقة عن جدارة واستحقاق بفضل ثقافتها التجارية المتميزة، وخاصة في دبي وأبوظبي.

وأضاف التقرير أن هذه الثقافة التي تميل بطبيعتها إلى التجارة والأعمال هي التي أهلت الإمارات إلى الاحتفاظ سنوياً بمكانة الصدارة الإقليمية وضمن الـ20 الكبار عالمياً في تسهيل الأعمال التجارية.

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الإمارات أفضل دول المنطقة لتأسيس الأعمال التجارية

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