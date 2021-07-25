5 أسباب تؤكد أهمية الحصول على تأمين السفر

المصدر: دبي - البيان

أكد بسام أديب جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، أهمية الحصول على تأمين طبي أثناء السفر، حيث أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل يجب أن يكون الخطوة الأولى في رحلتك. وقال لـ«البيان» إن هناك 5 أسباب مهمة تبين أهمية الحصول على تأمين السفر.

فقدان الممتلكات

وأوضح أن أول هذه الأسباب فقدان الممتلكات، مثل جواز السفر أو الأمتعة، حيث يعتبر فقدان الممتلكات الثمينة من أكثر الأمور التي تتسبب بالإزعاج خلال العطلات. وأضاف إن ثاني هذه الأسباب تأخير وإلغاء الرحلات الجوية، وهو أمر يحدث أكثر بكثير مما يعتقد الناس. وأوضح: تخيل أنك وصلت إلى المطار لتجد أن رحلتك قد تأخر إقلاعها، أو حتى ألغيت لهذا اليوم. ما خياراتك في تلك الحالة؟ إن كنت قد حصلت على تأمين السفر، فستتمكن من المطالبة بتعويض عن أية مبالغ تنفقها بانتظار إقلاع رحلتك، أما في حال إلغاء رحلة الطيران، فرغم أن هذا الأمر مزعج، فإن التأمين يعيد لك قيمة التذكرة كاملة.

الحالات الصحية

وتابع إن السبب الثالث هو تغطية الحالات الصحية الطارئة فمهما كنت دقيقاً في التخطيط لرحلتك، فهناك العديد من الأحداث غير المتوقعة يمكن أن تحدث لتشعرك بالارتباك بعيداً عن وطنك. فالتعرض للمرض خلال العطلة من أسوأ الأمور التي قد تحدث، كما أنه يتسبب بفواتير باهظة لتكاليف طبية باهظة. وهنا تظهر الأهمية الجوهرية لتأمين السفر، وخاصة مع تعرض المسافرين لخطر التعرض لفيروس «كوفيد 19» باعتبار أن الجائحة ما تزال في ذروتها.

متطلب الزامي

وذكر أن السبب الرابع هو أنه قد يكون التأمين متطلباً قانونياً إلزامياً، إذا كان الشخص مسافراً إلى دولة أو منطقة تعتبر الحصول على وثيقة تأمين السفر مطلباً قانونياً وبهذا قد يرفض ضابط الهجرة دخولك إلى الدولة في حال عدم توافره. أما السبب الخامس فيتعلق بتغطية الحوادث الشخصية فأسوأ ما يمكن أن يحدث خلال السفر هو التعرض لحادث غير متوقع يؤدي إلى أي نوع من الإعاقة الجسدية، مثل فقدان البصر أو فقدان الأطراف أو العجز الكلي الدائم.

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